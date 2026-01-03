Ráfagas de hasta 80 km/h causaron caída de árboles, postes y semáforos en Mar del Plata

El fuerte viento que se registró en Mar del Plata durante la noche del viernes dejó un saldo de al menos 15 intervenciones por parte de Defensa Civil, principalmente en la vía pública, a raíz de la caída de árboles, postes, columnas y semáforos, con mayor impacto en la zona sur de la ciudad.

Así lo informó Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, quien detalló que alrededor de las 21 se registraron “ráfagas de viento de aproximadamente 80 kilómetros por hora”. “Eso afectó mucho más la zona sur de Mar del Plata y nos dejó un balance de cinco árboles caídos, dos intervenciones por postes caídos, dos semáforos, una columna de alumbrado, dos de telefónica y una intervención con Obras Sanitarias. Requirió un trabajo nocturno para poder solucionar todos estos problemas”, explicó.

Además, Rodríguez señaló que se registró una pleamar importante sobre la costa marplatense. “Por el momento no tenemos registro de daños, pero sí podemos ver que el agua llegó hasta la línea de carpas. Ahora estamos haciendo todas las recorridas costeras para determinar si se generó algún tipo de afectación”, indicó.

Desde Defensa Civil señalaron que las tareas se extendieron durante la noche y la madrugada para normalizar las situaciones de riesgo y restablecer los servicios afectados, mientras continúan los relevamientos en distintos puntos de la ciudad.

Cómo sigue el tiempo en Mar del Plata

Para este sábado 3 de enero, el pronóstico indica una jornada con condiciones todavía inestables y ventosas. Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar: por la tarde el cielo estará mayormente nublado, sin lluvias significativas, con una máxima cercana a los 17 grados y viento del sur entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche se prevé cielo parcialmente nublado, unos 14 grados y menor intensidad del viento.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar zonas arboladas durante los momentos de mayor viento y asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas.

