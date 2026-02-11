Reabre la preinscripción para las carreras municipales de Nivel Superior

La oferta académica pública y gratuita incluye Teatro, Danza, profesorado de Educación Primaria y distintas tecnicaturas como Alimentos, Análisis de Sistemas, Análisis de datos e Inteligencia artificial, Análisis Clínico, Enfermería y Emergencias Médicas. Para conocer los requisitos para acceder a los cupos vacantes se debe ingresar en www.mardelplata.gob.ar/superior2026

A partir del miércoles 18 de febrero a las 9 reabren las preinscripciones a las carreras de los Institutos de Nivel Superior de la Secretaría Educación de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon. Toda la oferta de los cuatro establecimientos es pública y gratuita, y se pueden encontrar carreras docentes, técnicas y artísticas, con títulos de validez nacional y provincial.

La Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano ofrece las carreras de Tecnicatura en Actuación Teatral (duración de 3 años y título de actor/actriz); y el Profesorado en Teatro (duración de 4 años y título docente). Ambas requieren una formación básica (FOBA) de un año y ofrecen dos turnos: tarde y vespertino.

Por su parte, la Escuela de Danzas Norma Fontenla dispone de la Tecnicatura y el Profesorado con orientación en danzas clásicas y contemporáneas. También requiere una formación básica de un año y la escuela se encuentra abierta durante los tres turnos: mañana, tarde y vespertino.

En el Instituto Superior de Formación Docente Almafuerte se encuentra el Profesorado de Educación Primaria, con una duración de 4 años, durante el turno mañana. Por último, el Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET), que funciona sólo en el turno vespertino, tomará ingresos para sus tecnicaturas superiores en: Alimentos; Análisis de Sistemas, Ciencia de datos e Inteligencia artificial y Enfermería emergencias de Salud.

Para acceder a los formularios de preinscripción y encontrar los requisitos para acceder a los cupos vacantes se deberá ingresar en la página web del municipio www.mardelplata.gob.ar/superior2026 .

