Recalt fue elegido presidente del Concejo y se desató una fuerte polémica por las vicepresidencias

En medio de una acalorada discusión por las vicepresidencias del cuerpo, el libertario Emiliano Recalt fue elegido este martes como nuevo presidente del Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.

Lo acompañarán Gabriela Azcoitía (Nuevos Aires), en la vicepresidencia primera, y Florencia Ranelucci (Vamos Juntos) en la vicepresidencia segunda. Franco Luchina, que ocupaba un cargo en el Ejecutivo, fue designado como secretario del cuerpo.

En una sesión que empezó demorada, y que obligó a muchos de los ediles presentes a pedir disculpas a sus amigos, familiares y militantes, la atención estuvo puesta en las vicepresidencias.

A contramano de lo que ocurrió desde 1983 a la fecha, cuando la composición de la triada la integraban las fuerzas con más votos en las elecciones, esta vez las designaciones fueron a reglamento y por votación.

De ahí que Azcoitia y Ranellucci, con el voto en contra de Fuerza Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense, se quedaron con las vicepresidencias del cuerpo, lejos de la sugerencia de Mariana Cuesta, para que fuera Pablo Obeid (vice primero), y la de Horacio Taccone, para que fuera Eva Ayala (vice segunda).

Ante el revuelo por las vicepresidencias, la elección de Emiliano Recalt levantó poca polvareda y casi que pasó desapercibida. No hubo críticas a su designación y sin más, el liberario se constituyó como flamante presidente del Concejo Deliberante.

Todo el revuelo lo provocaron las vicepresidencias.

La que arrancó la discusión fue Mariana Cuesta (FP), que en nombre de las “tradiciones democráticas” del HCD propuso a Pablo Obeid como vicepresidente primero. Según ese acuerdo político, que no está escrito pero se sostiene como tradición desde 1983, las vicepresidencias se reparten según los resultados de las elecciones.

En este caso, al calor de las cifras de septiembre, le corresponderían esos cargos a Fuerza Patria y a AM. Por eso Horacio Taccone, que tampoco tuvo éxito y lamentó la situación, sugirió a Eva Ayala cuando el debate giró en torno a la vicepresidencia segunda.

Sin embargo, lejos de toda tradición, ajustados a reglamento, Ariel Bordaisco propuso a Gabriela Azcoitía – “una mujer de la democracia, de los consensos, que en momentos muy complicados para la política puso sus 35 años de experiencia al servicio”, y Julián Buscetti, a Florencia Ranellucci.

Frente a estas propuestas y “la ruptura de una tradición”, Cuesta aseveró que “Azcoitía está usurpando una banca que es de la oposición”, y Juan Manuel Cheppi aseguró que con estas prácticas el oficialismo demuestra que trata al Concejo como “una escribanía”.

Como respuesta a las críticas de la oposición, Buscetti eligió la chicana: “Escuché hablar de cobardía, pero nos vimos en las urnas y les ganamos por el doble de los votos. La cobardía y los argumentos -dijo con ironía- empiezan cuando no tienen los votos, siempre hacen lo mismo”, disparó el edil.

