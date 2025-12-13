Recetario Bonaerense: la importancia de la nutrición en la edad escolar

La iniciativa reúne recetas de los 135 municipios para fortalecer la calidad nutricional del programa alimentario escolar más grande del país.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó el primer Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar (SAE), una recopilación que reúne preparaciones elaboradas por equipos de auxiliares de establecimientos educativos de los 135 municipios bonaerenses, seleccionadas por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

La iniciativa busca fortalecer así la calidad nutricional del SAE, el programa alimentario más grande del país, y promover la diversidad gastronómica local, integrando saberes y tradiciones en cada plato.

El lanzamiento se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno con un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y autoridades provinciales. “La iniciativa comenzó en 2024 que empezamos a recolectar recetas que tenían que ser reales, que existan en las escuelas y que cumplan con los lineamientos nutricionales del marco alimentario nutricional, en conjunto con el trabajo de las nutricionistas en territorio”, explicó la directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucia Cacciutto al respecto.

Grupo L, como actor clave en la gestión alimentaria escolar y prestador del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en 969 colegios de 12 municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, Mar del Plata, Tres de Febrero, Morón y Lanús, destacó la iniciativa. “Celebramos y acompañamos la presentación del Primer Recetario Bonaerense, una propuesta que refleja el compromiso con la alimentación saludable y la identidad cultural de nuestra provincia”, señaló Laura Bousoño, Gerente de Planificación Estratégica de insumos en Abastecimiento.

“Creemos que cada comida es mucho más que un plato: es una oportunidad para nutrir el presente y sembrar futuro. Con iniciativas como el Recetario Bonaerense, construimos juntos una educación que también se alimenta de identidad, tradición y valores. Porque cuando la comunidad se une, la mesa se convierte en un espacio de inclusión, aprendizaje y esperanza”, agregó la directiva.

De esta manera, la compañía reafirma su compromiso con la mejora continua en la calidad de los menús y la implementación de prácticas que garanticen alimentación equilibrada, segura y culturalmente significativa para miles de estudiantes.

El Recetario Bonaerense recupera prácticas e historias de identidad local, y propone recetas creativas que van desde alternativas para mejorar la aceptación de verduras hasta adaptaciones para estudiantes con dificultades de deglución. Además del Gobernador, del acto de presentación participó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el intendente de La Plata, Julio Alak.

