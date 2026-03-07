Recitales gratuitos en el Auditorium por el encuentro “Acá estamos, artistas feministas”

El domingo será la noche de “Rock Fem” con las artistas Gilda Manson y Cint en el Café Teatral Emilio Alfaro, en el marco de la segunda jornada del encuentro realizado por el 8M.

En el marco del encuentro “Acá estamos, artistas feministas”, el Teatro Auditorium ofrecerá el próximo domingo 8 de marzo una noche de música en vivo con las presentaciones de Gilda Manson y Cint, desde las 20:00 hs en el Café Teatral Emilio Alfaro (Av. Patricio Peralta Ramos 2280). La actividad será con entrada gratuita.

La fecha a puro “Rock Fem” forma parte de las actividades organizadas por el Auditorium en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) y corresponde a la segunda jornada de este encuentro que reúne distintas expresiones artísticas protagonizadas por mujeres y disidencias.

La apertura estará a cargo de Gilda Manson, banda marplatense de rock alternativo integrada por Lucio Rizzardi, Trinidad Ise, Valentina Casado y Nick Gaetan, que actuará de 20:00 a 21:00 hs. El grupo debutó en 2025 y rápidamente comenzó a presentarse en distintos escenarios de Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, consolidando una propuesta influenciada por el rock alternativo de los años noventa.

Luego será el turno de Cint, guitarrista, cantante y compositora marplatense que cerrará la noche de 21:00 a 22:00 hs. Su música combina elementos del indie, el pop y el rock alternativo y actualmente se presenta junto a Bruno Bertoldi y Mariano Paci.



La artista lanzó su primer single en 2017 y en 2020 editó el EP “La última vez que”, trabajo que la llevó a presentarse en escenarios de Argentina y España. En la actualidad se encuentra trabajando en su primer disco de larga duración, con la colaboración de Abril Sosa.

Entrada libre y gratuita.

Continúa el 24° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas” Mujeres que cuentan

El Festival busca profundizar y visibilizar distintas puestas de producción iberoamericanas. El mismo se desarrollará en el Teatro Auditorium hasta el 15 de marzo. Localidades en venta.

En las salas del Teatro Auditorium Centro Provincial de las Artes se desarrolla el 24° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas” Mujeres que cuentan, que se extenderá hasta el 15 de este mes. La actividad forma parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El tradicional encuentro teatral es recomendado por la Red Iberoamericana de Teatro y se presenta, también, en distintas salas de la ciudad y el Partido de Almirante Brown. Incluye una programación marcada por la presencia de notables personalidades de la disciplina artística.



El domingo 8 de marzo a las 19 en la sala Gregorio Nachman del Auditorium subirá a escena “Eva eterna” de la Compañía De Rabona Teatro, procedente de la ciudad de Buenos Aires. Eva Peròn vuelve hoy como un torrente sobre nosotros. Símbolo, mito, leyenda, legado de una tradición de rebeldía. Un cuerpo maldecido. Su existencia y muerte nos desnuda, su continuidad en nuestras vidas se convierte en un espejo que no perdona. Eva Eterna es una versión de cámara de Alejandro Mazza sobre la obra “Eva Perón resucitada” de Vicente Zito Lema. Interpretada por Eva Matarazzo – Alejandro Mazza y dirección de Alejandro Mazza.



También, el domingo 8 de marzo a las 20:30, subirá al escenario “Grabado a taco perdido en un cadáver exquisito”. La función será en la sala Roberto J. Payró, por la Compañía Kambo de la provincia de Mendoza. La pieza se inscribe en el campo del teatro posdramático, construyendo una experiencia escénica no lineal donde cinco mujeres habitan un espacio-tiempo distópico de naturaleza onírica. La autora es Mónica Luna Bramucci, interpretada por Dana Etcheverry, Verónica Gómez, María del Pilar Santos, Fabiana Fara y Aldana Ferrer. Con dirección de Monica Luna Bramucci

El 24° Festival Iberoamericano de Teatro cuenta con un jurado integrado por Zulema Ozón, Giselle Kesler y Victor Iturralde. Dirección General de Hugo Kogan y producción General a cargo del Equipo de Teatro “La Granada”.

Localidades en venta.

Anahí Ramos presenta «Eternamente Madonna» en el Auditorium



Un espectáculo de danza que propone un viaje íntimo por la vida, la evolución y el legado de la Reina del Pop. Localidades en venta.

El domingo 8 de marzo a las 19 hs Anahí Ramos presentará el espectáculo de danza «Eternamente Madonna» en el Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, como parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta invita al público a sumergirse en un recorrido biográfico y sensorial que desentraña no solo el arte, sino también el corazón y el alma de una de las figuras más influyentes de la música popular. A través del movimiento y la puesta en escena, el espectáculo atraviesa las distintas etapas que definieron la carrera y la identidad artística de Madonna, ícono indiscutido de la cultura pop.

«Eternamente Madonna» es mucho más que un tributo: es una experiencia escénica que combina danza, narrativa y emoción para revisitar la fuerza creativa, la transformación constante y el legado de una artista que marcó a generaciones enteras.

La coreografía está a cargo de Raquel Garbi, mientras que la dirección y producción general pertenecen a Anahí Ramos.

Las entradas están a la venta en la boletería del teatro (Bv. Marítimo 2280) o por Plateanet.

