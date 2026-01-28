Reclamo de trabajadores del Casino frente al edificio por salarios y crisis del sector

Trabajadores de maestranza y servicios se manifestaron de manera pacífica en Belgrano y la costa, con corte de calle, para exigir recomposición salarial, equiparaciones y respuestas ante el impacto del juego online en la actividad.

Los trabajadores del Casino de Mar del Plata, pertenecientes al área de maestranza y servicios, realizaron este martes por la mañana una protesta frente al edificio del Casino, sobre la intersección de Belgrano y la costa, para visibilizar una serie de reclamos vinculados principalmente a la recomposición salarial y a la crisis que atraviesa la actividad.

La manifestación incluyó corte de calle, presencia de bombos, música y carteles, y se desarrolló de manera pacífica entre las 10 y las 11, sin afectar el funcionamiento de la sala. Desde el lugar transmitió el móvil de LU9 Radio Mar del Plata, con la cronista Katy Herrera.

Reclamo salarial y crisis del sector

Aníbal, secretario adjunto del gremio de administración del Casino, explicó que el eje central del reclamo es salarial, ya que «hay compañeros que no llegan a fin de mes», aunque aclaró que la problemática es más amplia. En ese sentido, señaló que también reclaman equiparaciones salariales y mayor reconocimiento a una actividad que, según indicó, «está en plena crisis».

Desde el gremio manifestaron que sienten que no están siendo escuchados y que necesitan respuestas urgentes para que la fuente laboral de cientos de trabajadores pueda sostenerse en el tiempo.

El impacto del juego online

Otro de los puntos destacados del reclamo es el avance del juego online, que, según el dirigente sindical, afecta directamente al funcionamiento de los casinos tradicionales. Aníbal sostuvo que el crecimiento de esta modalidad en la provincia de Buenos Aires genera una fuerte competencia, ya que «la gente hoy desde un teléfono juega sentada en su casa».

En ese marco, explicó que los trabajadores están reclamando acceso a nuevas tecnologías para poder adaptarse a los cambios del sector y resguardar los puestos de trabajo.

Notas formales y rechazo a la paritaria

El secretario adjunto confirmó que el gremio ya presentó notas formales ante las autoridades provinciales y recordó que fueron uno de los pocos sindicatos que rechazaron la paritaria, al considerar insuficiente el acuerdo en el contexto económico actual.

Indicó que, entre la situación financiera de la provincia y el avance del juego online, los trabajadores quedan en el medio de un escenario complejo, por lo que insisten en la necesidad de ser convocados a una mesa de diálogo.

Medidas de visibilización y continuidad del reclamo

La protesta de este martes fue planteada como una medida de visibilización, sin descartar nuevas acciones. Aníbal adelantó que volverán a manifestarse en los próximos días y remarcó que esperan que, en ese lapso, la provincia los convoque para discutir la problemática.

Desde el lugar, la cronista de LU9 describió un clima de tensión moderada, aunque destacó que se trató de una protesta ordenada y pacífica, con el objetivo de hacer visible el descontento del sector sin generar mayores inconvenientes.

La situación seguirá siendo monitoreada mientras los trabajadores aguardan una respuesta oficial a sus reclamos.

Fuente: LU9

Comentarios

comentarios