Reclamo en el basural: «Queremos ser Suiza, pero estamos en Simbawe»

Un reclamo de transportistas de contenedores paralizó el ingreso al predio. Advierten subas de hasta 15% que impactarán en los vecinos

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Radio Mar del Plata, charlamos con Rubén Alarcón, referente de los transportistas de contenedores, respecto al reclamo que llevan adelante frente a la planta de disposición final de residuos por la implementación de una nueva tasa municipal.

Desde primeras horas de la mañana, varios camiones permanecían detenidos en el acceso al predio. Según explicó Alarcón, la protesta responde a la decisión del Municipio de cobrar un canon por cada contenedor que ingresa al lugar, utilizándolos como agentes recaudadores. «La municipalidad nos quiere cobrar una tasa por cada contenedor que entra y nosotros lo vamos a tener que trasladar al frentista», señaló.

El referente aclaró que actualmente los grandes generadores ya abonan por tonelada de residuos, pero que ahora el nuevo cargo recaería sobre los vecinos o pequeñas obras. «Estamos hablando de un monto que supera el 10 o 12 por ciento de la tarifa actual», indicó, y agregó que extraoficialmente se mencionaron valores de entre 10 y 12 mil pesos por contenedor.

Impacto en los costos y en los vecinos

Alarcón remarcó que el sector viene atravesando años de baja rentabilidad y altos costos operativos. «El gasoil aumenta todo el tiempo y este invierno fue muy duro para nosotros. Absorber este incremento es imposible», afirmó. Hoy, el alquiler de un contenedor cuesta entre 80 y 90 mil pesos, y con el nuevo canon podría superar ampliamente esos valores.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias sociales de la medida: «Un jubilado que cobra 300 mil pesos no puede pagar esto. Esa basura va a quedar tirada en algún lugar». Además, explicó que al trasladar la tasa al cliente se suman otros tributos como IVA, Ingresos Brutos y Seguridad e Higiene, lo que eleva el aumento final hasta cerca del 15%.

Condiciones en el predio y recicladores

Otro de los puntos cuestionados fueron las condiciones de trabajo dentro de la planta. «Nos quieren cobrar un impuesto, pero las condiciones son complicadas. Hay recicladores colgados de los contenedores y si hay un accidente la responsabilidad es nuestra», sostuvo. También mencionó que, cuando llueve, los choferes trabajan con barro hasta las rodillas.

Respecto al tipo de residuos, explicó que gran parte del material que se ingresa es escombro limpio, tierra y áridos que el propio predio utiliza para relleno. «Cobrarnos por ese material no tiene sentido, porque ellos lo necesitan para poder seguir trabajando», afirmó, y recordó que los recicladores encuentran allí su forma de vida desde hace décadas.

Pedido de diálogo y medida de fuerza

Alarcón cuestionó que la tasa haya sido incorporada en la ordenanza presupuestaria sin consulta previa. «Nunca se nos llamó para buscar un número adecuado. Lo ideal sería que no se cobre, pero al menos que no sea una decisión unilateral», expresó. Como alternativa, propuso evaluar un canon mensual en lugar de un cobro por contenedor.

Mientras no haya una respuesta, el ingreso al predio permanece bloqueado y los camiones no pueden descargar. «En 30 años que hago esto, nunca hicimos un corte. Si hoy lo hacemos es porque estamos en una situación límite», enfatizó.

Desde el sector esperan ser convocados a una mesa de diálogo para destrabar el conflicto y normalizar el servicio, en un reclamo que, de extenderse, podría afectar también la recolección habitual de residuos en la ciudad.

Fuente: LU9

