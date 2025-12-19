Recomiendan a las personas de riesgo que se vacunen ante la llegada de la Gripe A (H3N2)

La cartera sanitaria bonaerense instó a la población a mantener las medidas de prevención y la vacunación al día, ya que la nueva variante de la influenza A podría llegar al país antes de lo esperado

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires advirtió a la población sobre la posible llegada al país antes de lo previsto de la variante k del virus H3N2 de influenza, que ha generado un preocupante brote de gripe en el hemisferio norte.

En esa línea, la cartera que dirige Nicolás Kreplak, señaló que quienes integran los grupos de riesgo y durante 2025 no se hayan aplicado la vacuna de la gripe de esta temporada, deben aplicársela para estar protegidos.

En esa lista, se encuentran las siguientes personas:

Embarazadas y puérperas;

Niños y niñas de 6 a 24 meses;

Personas de 65 años y más;

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;

Cuidadores de personas con factores de riesgo;

Personal de salud.

Los factores de riesgo que pueden agravar un cuadro gripal son: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante, insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

La gripe produce síntomas respiratorios y fiebre y requiere reposo.

La variante K de la gripe A (H3N2) ya fue detectada en Sudamérica, con casos en Ecuador, Perú, Colombia, México y Chile. Además, el Instituto ANLIS Malbrán de Argentina ya se encuentra analizando muestras para determinar si llegó al país.

El virus de la gripe, si bien tiene su pico de estacionalidad en invierno, en Argentina circula todo el año, incluso la variante A y sus subtipos. Por ahora, no se han registrado casos en el país del subclado k ni un aumento de infecciones.

No obstante, ante un posible arribo de este virus antes de lo esperado, incluso durante los meses de verano, desde el área de salud bonaerense recomiendan a la población mantener las siguientes medidas de cuidado y prevención y los hábitos de higiene para evitar contagios:

Lavarse frecuentemente las manos;

Ventilar ambientes;

Ante la presencia de fiebre, malestar general y síntomas respiratorios como tos, congestión nasal o resfrío, evitar el contacto con personas que se encuentren en los grupos de riesgo y consultar al médico.

Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.

La vacuna antigripal es gratuita para todas las personas que estén en los grupos de riesgo, y está disponible en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. La lista de centros de vacunación se puede consultar en este enlace: https://gba.gob.ar/vacunacion/.

