RECONOCIERON A ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS QUE CONTRIBUYERON AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Una vez más el Espacio Cova fue testigo de la sensibilidad y el compromiso del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 para con su matrícula y con la sociedad toda.

Como se anunciara y tal como lo viene realizando a través de diferentes acciones, se llevó a cabo este lunes el acto de reconocimiento CAPBA 9 “Contribución al Fortalecimiento de la Democracia” a los arquitectos y arquitectas matriculados/as en este distrito que ejercieron funciones públicas en cargos electos desde 1983 hasta la fecha en cualquiera de los niveles del Estado.

Estuvo encabezado por la Mesa Directiva integrada por el presidente Arq. Diego Domingorena; el secretario Leandro Zapata y la tesorera Adriana Lucchetti. Y acompañaron los ex titulares de la entidad Domingo Barilaro. (período 1992-1994); Graciela Gómez (de 1999-2001 y 2005-2007); Carlos Ronda (2011-2013); Julia Romero (2013-2016) y Daniel Monzón (2016-2019)

Luego de la entonación del nuestro himno nacional, interpretado por la cantante Paula San Martín, habló el Arq. Domingorena quien agradeció a todos y todas por participar, a los que van a ser reconocidos; a los ex presidentes que lo antecedieron; a las mesas directivas; los coordinadores de delegaciones y al público en general. “Este es un evento muy importante para nosotros –dijo-. Les cuento que es el último de este año que justamente tiene que ver con el 10 de diciembre y está en el marco de una serie de actividades que hicimos en el Colegio respecto a los 40 años de democracia”

En tal sentido, hizo un repaso de lo realizado: “comenzamos el 24 de marzo, el día de la Memoria, Verdad y Justicia con la inauguración del mural de los 40 años de democracia que nos donó nuestro artista plástico marplatense Felipe Giménez de su Muestra “Vecindades”. Ese mismo día también nos acompañaron integrantes del Faro de la Memoria con la coordinadora Ana Pecoraro, que nos contaron el nacimiento de la organización, el esfuerzo, la gestión que se tuvo que llevar adelante para consolidarlo y todas las actividades que hacen allí. El 2 de abril hicimos un reconocimiento a nuestros colegas veteranos de guerra que creo que era una cuenta pendiente de la institución y fue un acto muy emocionante. Además y para las elecciones 2023 tanto en las PASO como en las Generales, nuestro IHAT (Instituto de Hábitat y Territorio) elaboró un documento de la mirada que tenemos sobre las distintas ciudades y los territorios del distrito que se les entregó a los candidatos a intendentes de cada una de las 14 ciudades que componen el Distrito y, más allá de que siempre se hizo la convocatoria, me parece que el documento fue como una cosa extraordinaria”, apuntó

Más adelante destacó que “este último acontecimiento ha sido presentado por nuestro consejero Daniel Villalba a quien le agradezco la lucidez y la mirada que tuvo sobre la importancia de realizarlo y cuando presentó el proyecto en el Consejo Directivo se aprobó con unanimidad y es la conclusión de toda esta serie de acciones que estoy describiendo. Por eso convocamos a los ex presidentes y a las mesas porque nos parece que esto excede a la gestión actual y es un festejo, una celebración que nos involucra a todos como Colegio. No nos olvidemos que nuestra institución es hija de la democracia ya que nació, al igual que muchos en el año 86”.

Asimismo Domingorena quiso valorar a “entidades como la nuestra, en el fortalecimiento de la democracia. Creo que las instituciones intermedias son como la base. En éstas se pueden generar consensos y acuerdos que muchas veces en la política de más arriba no se puede y me parece que tenemos que apoyarnos en espacios como el nuestro para poder construir y reconstruir el país, más en un momento en el que hay una grieta tan fuerte y hay tantas diferencias, me parece que los acuerdos tienen que venir de estas segundas líneas. Entiendo que nosotros, como institución, somos los responsables de que esta democracia, que sabemos que tiene muchas falencias, tiene problemas de representatividad, de transparencia y no es justa en este momento y en muchos otros de esos 40 años, tenemos que ser la garantía de que eso se cumpla.

Hubo un presidente que nos dijo en el comienzo de la democracia que con este sistema se comía, se educaba y se llegaba a la salud, yo le agregaría también con todo el respeto que significa agregar una palabra, el habitar. Y creo que nuestra colaboración, nuestro esfuerzo está puesto justamente en esta parte del habitar, que es la que nos involucra como profesionales. Nosotros desde la gestión hemos abonado este año en varias ocasiones a este objetivo o a esta contribución y es un orgullo para mí decir que la semana que viene vamos a poner en marcha el proyecto Construyendo Habitat, que es una propuesta que venimos trabajando hace varios años y que tiene que ver con la asistencia técnica de los profesionales a las viviendas vulnerables, a través de programas de la provincia de Buenos Aires. También contribuimos con el Barrio Centenario, nos parece que es un compromiso de la institución atender una problemática tan grave y que involucra a tantos habitantes de la ciudad de Mar del Plata y así muchas políticas más que tienen que ver con nuestro micrófono abierto a los medios de comunicación diciendo lo que pensamos de las ciudades, participando y haciendo nuestras críticas constructivas”, puntualizó.

Por último agradeció nuevamente “a los colegas que van a ser distinguidos por el esfuerzo de ponerse al servicio del otro, que todos sabemos lo que eso implica, desde este lugar que ocupamos, que es muy chiquito al lado de que han ocupado ustedes ya que uno resigna familia, cosas particulares y tiempo. Así que en nombre de las sociedades que conforman todo el distrito, les agradezco haber ocupado sus lugares y haber trabajado por la comunidad”

La nómina de quienes recibieron sus distinciones es: Daniel Guillermo Remaggi; Daniel Ricardo Medina; Juan Carlos Mantero [fallecido]; Víctor Daniel Katz Jora; Marcelo Jorge Artime; Carlos Alberto Katz; María Alejandra Urdampilleta; Gabriela Pasquinelli y Patricia Marisa Leniz (todos del Partido de General Pueyrredon).

Asimismo le entregaron a: Carlos Alberto Ronda (Mar Chiquita); Cristian Pablo Moro (General Alvarado); Augusto Beltran Urrizola y Gabriel Vidauli (Pinamar);, Miriam Esther Yagüe; Roberto Omar Rago y Gastón Andrés Negrin (Necochea); Martha Eugenia Grinspun, Alberto Fanderwud; Sergio Cabutti, Carlos Martina, Luis Castellani y Mabel Llompart (Villa Gesell); Eber Alfredo Cabral y Juan Antonio Chalde (General Madariaga) y a David Carlos Crotto (Balcarce).

Participaron también del encuentro los arquitectos Miguel Ángel Bartolucci (Secretario período 1992-1994 / 1995-1998); Luis Antonio Salles (Tesorero entre 1999-2000 y Secretario de 2001-2004); Marisa Beatriz Troiano (Tesorera de 2001-2004 / 2005-2007); Pablo Alejandro Monti (Secretario entre 2011-2013) y Bruno Daniel Mazzini (Tesorero de 2013-2016 / 2016-2019).

