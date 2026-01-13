Refuerzan la prevención en zonas de acantilados con nueva señalización

La nueva señalización, provista por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, busca advertir sobre los riesgos de desprendimientos, promover la protección de los acantilados y reforzar la prevención en sectores de alto valor natural y turístico.

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de Defensa Civil, avanza con la colocación de nuevos carteles informativos y preventivos en distintos sectores de acantilados de la costa, con el objetivo de advertir sobre los riesgos existentes y promover conductas responsables tanto en vecinos como en visitantes.

La iniciativa se lleva adelante con el acompañamiento del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), que brindó la cartelería, en el marco de una política de cuidado del entorno natural y fortalecimiento de la seguridad en espacios de alto valor paisajístico y turístico.

Los acantilados, si bien constituyen una de las postales más representativas de la ciudad, están expuestos a un proceso constante de erosión provocado por la acción del viento, el agua y las mareas. Estas condiciones pueden generar desprendimientos repentinos de tierra y rocas, incluso sin señales visibles previas, lo que representa un riesgo significativo para quienes se acercan al borde, transitan por debajo de estas formaciones o ingresan a cuevas y sectores erosionados.

Desde Defensa Civil remarcaron la importancia de respetar la señalización instalada, no traspasar los límites indicados y evitar actividades en zonas no habilitadas, como parte de las acciones de prevención y de protección de los acantilados, cuyo deterioro también se ve agravado por conductas irresponsables.

Asimismo, se recuerda que ante la detección de grietas, movimientos de suelo, desprendimientos o cualquier situación inusual en estas áreas, los vecinos pueden comunicarse de inmediato con Defensa Civil al 103.

Estas acciones buscan no solo reducir riesgos y prevenir accidentes, sino también preservar un entorno natural que forma parte del patrimonio ambiental y turístico de la ciudad.

