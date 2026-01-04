Regalos del Día de Reyes: proyectan un ticket promedio de $59.500 y aumentos de hasta 33% respecto al año pasado

Algunos productos tuvieron variaciones mínimas en relación al 2025. Cómo se conforma la demanda y cuáles son los canales de venta más elegidos

En la previa del Día de Reyes, que se celebra cada 6 de enero, las proyecciones de consumo muestran que el gasto promedio por regalo se ubica en $59.500, de acuerdo con un informe de la consultora Focus Market. El relevamiento analiza la evolución de precios de los productos más elegidos para esta fecha y señala incrementos puntuales en algunos artículos, que llegan al 33%.

El análisis, que relevó datos de consumo y observó la evolución de precios de productos típicos para la ocasión, indica que el ticket proyectado para la celebración de los Reyes Magos se ubica un tercio por encima de lo estimado en el informe anterior, cuando la proyección de gasto fue de $47.460 por presente.

El documento de la consultora recopila tendencias en el comportamiento de los compradores, la composición de los regalos elegidos y la dispersión de precios en los distintos segmentos. El relevamiento, realizado en las semanas previas al 6 de enero, incluye tanto productos de mayor rotación como juguetes, indumentaria, artículos deportivos y otros bienes frecuentemente adquiridos para esta fecha.

La evolución del gasto

El estudio comparó los valores observados este año con los del informe anterior, donde el gasto por regalo fue estimado en alrededor de $47.460, y señaló que la diferencia porcentual se explica tanto por los movimientos de precios como por cambios en la composición de la demanda. Comercios físicos y plataformas online concentran la mayor parte de las compras para esta celebración (Gustavo Gavotti)

El relevamiento aborda los rubros con mayor presencia en las listas de compra de los Reyes Magos. Según los datos, los juguetes continúan siendo uno de los principales protagonistas del gasto, seguidos por la indumentaria y los artículos deportivos, rubros que concentran una parte significativa de la intención de compra de los consumidores.

El informe remarca la vigencia de la tradición de entregar regalos a los niños durante esta fecha, que en años recientes se ha mantenido en un número relevante de hogares. En ese contexto, el gasto proyectado refleja la continuidad del consumo asociado a la celebración, aun con variaciones en los precios.

Productos, precios y estrategias comerciales

Además de la variación del ticket promedio, el estudio incorpora un análisis de los niveles de precios observados en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico, así como la presencia de ofertas, descuentos y planes de financiación que pueden incidir en la decisión de compra.

En ese sentido, los datos muestran que en la temporada actual se detectan combinaciones de estrategias promocionales que buscan atraer a los consumidores, aunque estas iniciativas no necesariamente compensan el incremento general de los precios en los productos más demandados para Reyes.

En lo que respecta puntualmente al valor de los juguetes, el estudio muestra en sus ejemplos productos con poca o ninguna variación respecto a 2025 y otros con incrementos de dos dígitos. En el primer caso, se encuentra una pelota playera, que se mantuvo en $3.500 de un año a otro. Fue discreta la suba de los autitos de colección, que avanzaron de $13.900 a $14.900 (7% de suba)

, y de los muñecos pony, que registraron un aumento del 14%.

Los dos juguetes que más subieron en el último año (entre los relevados por la consultora) fueron un juego de mesa con cartas, que saltó de $3.680 a $4.500 (22% más caro) y un juego de memoria, que registró una variación del 33%, pasando de $28.491 el año pasado a $37.990 en la actualidad.

El documento señala que, pese a los aumentos de precios registrados en la canasta de productos, la celebración de Reyes Magos continúa ocupando un lugar en la agenda de consumo de muchas familias. Esa continuidad se refleja en el ajuste del ticket promedio y en la planificación de las compras para esta fecha.

Por dónde pasa el consumo

De acuerdo con el relevamiento, el 38% de los regalos de Reyes son juguetes. Completan el podio de demanda la indumentaria (20%) y los libros didácticos (14%). Más atrás aparecen los artículos de computación (7,5%) y los artículos deportivos (7,5%), entre otras categorías.

En lo que respecta a los canales de venta, la torta está bastante repartida, pero el grueso de los regalos se compran en centros comerciales a cielo abierto (30% de la demanda se concentra en ese canal). Apenas por detrás aparece el comercio electrónico, con un 28% de participación. El tercer lugar lo ocupan los shoppings (22%), seguidos de los supermercados (10%), los outlet (85%) y las tiendas de garage o show rooms (2%).

Fuente: Infobae

