Relaciones más dinámicas y una economía complicada: las razones de la baja natalidad en Mar del Plata

El sociólogo Darío San Pietro habló también sobre cómo afecta este fenómeno en las instituciones educativas de la ciudad.

La caída de la natalidad en Argentina, tendencia que se viene profundizando en los últimos años, pega de lleno tanto en la vida cotidiana de las familias como en el sistema educativo. En Mar del Plata, directivos y especialistas ya ven señales claras: menos nacimientos, menos chicos en las salas iniciales y proyecciones que anticipan cambios en la estructura escolar.

El sociólogo Darío San Pietro, en diálogo con Canal 8, explicó que el país está en niveles muy bajos de natalidad. “Acá en Argentina, dentro de todo, 1,4% no es, en relación a lo que es Brasil (1.7%) bastante baja”, señaló. Sin embargo, aclaró que lo que genera preocupación no es solo el número, sino lo que hay detrás: “Lo preocupante es la situación que afecta y cómo se causa la baja de la natalidad”.

Según San Pietro, la decisión de tener hijos está atravesada por varios factores que van más allá de lo económico, aunque la economía pesa y mucho: “Por un lado, la situación socioeconómica que vivimos, no solamente en Argentina, sino en toda la región. Por otro lado, los vínculos sociales, culturales, afectivos, del deseo… ya no está ese mandato de familia numerosa, cambió la temporalidad del amor, y las relaciones son mucho más dinámicas”.

A eso se le suma el costo de vida. “El INDEC sostuvo que mantener un niño hoy en día sale $500.500. O sea, como un alquiler”, recordó. Y planteó que hoy las familias se ven obligadas a elegir: “O pagar un alquiler o tener familia o tener un auto, entonces, está todo más reducido a la hora de planificar”.

Menos chicos en las aulas: un problema que ya se ve

La baja natalidad no es una proyección futura: ya se nota en los colegios, especialmente en las salas de primera infancia. San Pietro advirtió que “a nivel educativo está complicado, porque hay menos población joven y más población adulta”, lo que a largo plazo podría generar un desbalance sociodemográfico.

En Mar del Plata, la caída en la matrícula empezó a hacerse visible hace un par de años. “Se empezó a notar mucho en el 2024, y este año empezó a afectar con lo que son las salas de tres”, dijo el sociólogo. Y destacó que no es un fenómeno exclusivo de instituciones privadas: “Hoy esa baja es muy importante en las escuelas provinciales y también municipales”.

La merma es más marcada en maternales y sala de tres, pero «haciendo futurología, seguramente esto va a empezar a atravesar sala de cuatro, sala de cinco, y seguro también el primario en mayor medida”, señaló.

Qué puede pasar en los próximos años

Para San Pietro, el panorama obliga a repensar la organización escolar. “A mediano plazo seguramente haya que reconfigurar algunos mapeos escolares”, mencionó. El tema, según dijo, ya está en la agenda de los colegios: “Es un tema muy recurrente, en el cual se conversa todo el tiempo”.

El especialista subrayó que, para sostener la matrícula, será necesario revisar el uso de recursos y planificar nuevas estrategias. “La baja de la natalidad es un hecho, es un tema en debate y en discusión”, afirmó.

