Resiliencia marplatense: Argenfer reabre sus puertas a menos de un mes del devastador incendio

Tras la destrucción total de su local histórico, la emblemática ferretería reinicia sus actividades este jueves al mediodía en una nueva ubicación en Avenida Colón. El gesto solidario de un colega fue clave para la rápida recuperación

A menos de un mes del incendio que redujo a cenizas el histórico local de Argenfer, la reconocida ferretería volverá a levantar sus persianas este jueves 26, a partir de las 12 horas. La cita es en el flamante espacio de Colón 5457, donde la firma reanudará sus actividades comerciales tras un intenso trabajo de recuperación y una conmovedora muestra de solidaridad comunitaria.

El local tradicional, ubicado en la intersección de Colón y Perú, se perdió por completo en la madrugada del 27 de enero. El siniestro se originó en un taller mecánico lindero y se propagó rápidamente, consumiendo décadas de esfuerzo, mercadería y la estructura edilicia del comercio familiar. Si bien no se registraron víctimas, las pérdidas materiales fueron totales, lo que movilizó de inmediato a vecinos, empresas y a la comunidad ferretera local.

Para enfrentar esta situación límite, surgió un gesto de solidaridad fundamental: Mario, titular de la firma Criques Mario, ofreció de manera desinteresada un local comercial propio a Gustavo Ares, dueño de Argenfer, para que pudiera reinstalar allí su casa central. Este acto, que se viralizó en redes sociales y medios locales, permitió que el negocio familiar pudiera planificar su retorno en tiempo récord.

La reapertura oficial está programada para este jueves a las 12 horas. Los medios de comunicación están invitados a acercarse durante la mañana para presenciar los últimos preparativos de una puesta en marcha que simboliza no solo la recuperación de un comercio histórico, sino también la resiliencia empresarial frente a la adversidad.

Con este nuevo inicio, Argenfer se propone seguir ofreciendo su amplia gama de productos para la construcción y la industria, reafirmando su compromiso con la ciudad y agradeciendo el apoyo incondicional que permitió este «volver a empezar».

Comentarios

comentarios