Restablecieron el servicio de agua tras la rotura de un caño en zona Pompeya

Luego de varias horas de trabajo, personal de Obras Sanitarias (OSSE) logró reparar durante la madrugada la rotura de un caño de la red de impulsión que había provocado cortes y una importante merma en la presión del servicio de agua en numerosos barrios de la ciudad.

El inconveniente se registró sobre la Avenida Libertad, a la altura de su intersección con la calle Neuquén, y afectó el suministro en una amplia franja urbana. Según se informó, durante la noche muchos hogares sintieron una baja considerable en la presión y, en algunos casos, la interrupción total del servicio.

Desde OSSE indicaron que el daño fue detectado por la mañana y que las tareas se extendieron durante toda la jornada para normalizar la situación. En ese marco, las autoridades recomendaron a la población hacer un uso responsable del agua, especialmente a quienes no cuentan con tanques de reserva, aunque aclararon que los domicilios que sí los poseen no deberían haber tenido mayores inconvenientes.

Si bien no existe una explicación puntual sobre el origen de la rotura, desde el ente sanitario señalaron que se trataría de una consecuencia del desgaste propio de una cañería antigua, instalada a casi dos metros por debajo del nivel de la calle.

El subgerente de Producción de OSSE, Diego Lines, explicó en declaraciones a Teleocho Informa que la falta de presión se sintió con mayor intensidad en los barrios ubicados al norte de la avenida Juan B. Justo, desde Champagnat hasta la costa. Según detalló, la merma fue intencional y respondió a la necesidad de reducir la presión en el sector afectado para permitir el avance seguro de las tareas de reparación.

Los trabajos consistieron en la colocación de una junta para sellar la unión entre dos tramos del conducto. La rotura generó un importante derrame de agua y obligó a excavar un pozo de casi tres metros de profundidad, tres de largo y dos de ancho, donde los operarios trabajaron con reflectores y maquinaria de apoyo.

Lines recordó que se trata de un inconveniente similar al ocurrido en el mismo sector hace poco más de dos años, que también pudo resolverse en pocas horas. “Esta cañería ha traído inconvenientes por la edad de la instalación”, señaló, aludiendo a la antigüedad del sistema y a la posibilidad de que se repitan este tipo de fallas.

Desde OSSE también mencionaron como antecedente un episodio de mayor magnitud ocurrido meses atrás en la intersección de avenida Colón y Santa Fe, donde la rotura de un conducto provocó una afectación más extensa y prolongada del servicio.

En este caso, la cañería dañada es de 600 milímetros y forma parte del sistema de impulsión que corre en paralelo a la Avenida Libertad. Su salida de servicio generó un impacto inmediato en el abastecimiento, aunque desde la empresa aseguraron que, tras la reparación, el suministro comenzó a normalizarse de manera paulatina en los barrios afectados.

Fuente: Ahora Mar del Plata

