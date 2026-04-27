Roban un auto y tras una intensa persecución se enfrentan con la policía: un delincuente herido

El delincuente se encuentra fuera de peligro y fue apresado por robo a mano armada. La policía desplegó un amplio operativo para dar con su cómplice

Un motochorro que robó un auto en el barrio El Martillo junto a un cómplice, terminó herido de un disparo tras enfrentarse con la policía en plena huida.

El robo y la intensa persecución que terminó con un delincuente herido de bala en Fortunato de la Plaza y Martínez de Hoz, se inició cerca de las once de la mañana cuando dos delincuentes armados se llevaron un auto Chevrolet Onix en Lebenshon y Casildo Villar. La víctima dio aviso al 911 y en pocos minutos se inició un operativo policial para dar con los motochorros.

En la esquina de Vignolo y Guiraldes se produce un primer enfrentamiento entre los delincuentes y la policía. Después de varios disparos, la persecución continuó por Gutenberg hacía García Lorca y luego por Rufina Inda hasta Bosque Alegre.

Según fuentes policiales, los delincuentes se metieron en una zona de campo y un móvil los chocó para impedir que sigan huyendo, pero los delincuentes escaparon a pie en distintas direcciones. Uno de ellos vestido todo de color naranja se internó en el bosque y saleió por Rufina Inda y Fortunato de la Plaza. Allí se habría cambiado de ropa y cuando la policía lo volvió a interceptar ya iba vestido de negro.

El delincuente corrió hasta que en la esquina con Intendente Martínez de Hoz volvió a enfrentarse con la policía y cayó herido de al menos un disparo. El delincuente fue trasladado en una ambulancia, fuera de peligro mientras la policía desplegaba un amplio operativo para dar con el otro ladrón.

Fuente: Mi8

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