Robo en el Museo del Louvre: se llevaron nueve joyas históricas de Napoleón

El hecho ocurrió en sólo siete minutos, según dijo el ministro del Interior de Francia. Los delincuentes huyeron en moto luego de robar piezas de un valor incalculable. El Museo del Louvre fue cerrado al público.

El Museo del Louvre de París, uno de los más visitados del mundo, sufrió este domingo un robo impactante en el que un grupo de delincuentes sustrajo nueve piezas históricas de la colección de joyas de Napoleón. «Tiene un valor incalculable», admitió el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, en declaraciones a la prensa local.

De acuerdo con el funcionario, los ladrones utilizaron una amoladora angular para romper varias ventanas y dos de ellos ingresaron al museo, mientras un tercero permanecía afuera. Luego del robo escaparon en una moto rumbo a la autopista A6, la tercera más larga de Francia.

Toda la operación se completó en apenas siete minutos. «Actuaron con gran rapidez», precisó Nuñez, tras definir el hecho como un «gran robo».

El responsable de la cartera de Interior reconoció que el incidente expuso una «gran vulnerabilidad en los museos franceses». Asimismo, afirmó que las fuerzas de seguridad trabajan intensamente para identificar y capturar a los autores «lo antes posible».

Robo en el Museo del Louvre: qué joyas se llevaron

Según el diario Le Parisien, varios individuos encapuchados robaron nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia, entre ellas un collar, un broche y una tiara. Los ladrones ingresaron al museo por el lado del río Sena, aprovechando que se están realizando unas obras, y usaron un montacargas para llegar a la Galería Apolo. El famoso diamante Regent no fue sustraído.

Se teme que las piezas robadas hayan sido fundidas para revender el oro del que están hechas, como ocurrió recientemente con unas pepitas sustraídas del Museo de Historia Natural. «Existe el riesgo de que algunos diamantes se vendan por separado, lo que complicaría enormemente la reconstrucción de las joyas», indicó una fuente relacionada con la investigación.

El Louvre tiene una larga historia de robos e intentos de asaltos. El más famoso ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia, un extrabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo. La obra de arte fue recuperada dos años después en Florencia, un episodio que ayudó a hacer del retrato de Leonardo da Vinci la obra de arte más conocida del mundo.

Cerraron el Museo del Louvre

En la cuenta oficial del Museo del Louvre en X se anunció que la institución permanecerá cerrada al público por «razones excepcionales». En las redes sociales están circulando videos que muestran el momento en el que los visitantes son evacuados del museo.

Testigos relatan momentos de gran pánico entre los visitantes. «La Policía corría cerca de la pirámide e intentaba entrar al Louvre por las puertas laterales de cristal, pero estaban cerradas y no podían abrirlas», contó una visitante que se encontraba fuera del museo.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios