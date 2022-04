RODRÍGUEZ LARRETA RECORRIÓ JOSÉ C. PAZ

El Jefe de Gobierno porteño estuvo hoy en la localidad bonaerense de José C. Paz. Comenzó la recorrida en el Club Atlético El Porvenir, donde se reunió con vecinos para hablar sobre la realidad de la Provincia y escuchar los temas que les preocupan como la inseguridad, el acceso a servicios públicos básicos como las cloacas y la educación.

En referencia a la inseguridad y las obras de infraestructura Larreta remarcó la importancia de planificar. “Las cosas no pasan de un día para otro, hay que tener un plan que avance. No es voluntarismo nada más. Hay que tener decisión política pero después hay que tener un equipo con gente capacitada que sepa gestionar” sostuvo el mandatario y puso de ejemplo las obras realizadas a lo largo de los últimos años en CABA para terminar con las inundaciones y el plan integral de seguridad puesto en marcha para bajar los números de delitos.

Sobre la educación, Larreta remarcó: “La educación tiene que ser prioridad. Cuando Nación quiso cerrar las escuelas el año pasado, dimos una pelea tremenda. Me la banqué, nos hicieron una denuncia pero no las cerramos. Basándonos en los datos, lo manejamos con protocolos y no hubo mayores contagios, que es lo que decían.”

En el encuentro, Larreta estuvo acompañado por los concejales de Juntos por el Cambio: Daniela Grana, Susana Olloa y Alexis Livora, y por Ezequiel Pazos, miembro de La Territorial. Los referentes de Juntos por el Cambio recorrieron los comercios de la Av. Pres. Hipólito Yrigoyen 1643 y la estación de trenes de la línea San Martín.

La jornada de hoy forma parte de una serie de recorridas que el Jefe De Gobierno porteño viene haciendo en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada Larreta estuvo en Esteban Echeverría. Y Antes había estado con Diego Santilli en Bahía Blanca.

