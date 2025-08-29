Rondamon celebra un nuevo aniversario con una fiesta de reggae

La cita será este sábado 30 de agosto, desde las 21:00, en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto- Diagonal Garibaldi 4830- entradas a la venta a través articket.com.ar o en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), Cónex tienda urbana (San Martín 3263) y en La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420).

Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo se consolidó como uno de los grandes referentes del género en Argentina, llevando su música a distintos escenarios del país y del exterior.

Su sonido combina las raíces jamaiquinas con ritmos latinoamericanos, se caracteriza por transmitir mensajes de unión, esperanza y conciencia social. A lo largo de su carrera, compartieron escenario con artistas como Guillermo Bonetto (Los Cafres), Julieta Rada, Quique Neira, Juanse, entre otros.

Su discografía incluye títulos como Espíritus chocarreros, Aguas frescas de Jamaica, Sí serás y el reciente Qué bonita vecindad, editado en 2022 para celebrar sus 20 años de historia. Además, en los últimos meses sorprendieron con nuevos singles.

En su cita a la ciudad cultural, Rondamon celebrará un nuevo cumpleaños que promete ser un fiestón. Acompañarán las bandas: Los Eternos, Don Luciano & The Black Label con su reggae roots.

