«Salud en tu Barrio» estará en CEMA y Estación Norte

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 18 al 22 de mayo de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 en Estación Norte.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 18 al viernes 22 de mayo, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en el CEMA, ubicado en Pehuajó 250. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

Mientras que el martes se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad. De martes a jueves habrá controles pediátricos, con turnos previo en el dispositivo.

El jueves 21 se realizará taller de RCP a las 14 con inscripción en la sede. El mismo día, se brindará servicio de oftalmología destinado a niños. Mientras que el jueves y viernes estará presente el taller de odontopediatría orientado a la promoción del cuidado de la salud bucal.

Por otra parte, el dispositivo 2 funcionará del 18 al 22 de mayo en Estación Norte, Avenida Luro 3998, esquina Funes. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV

El miércoles se realizarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal. Además se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

El viernes habrá control oftalmológico para niños y se brindará taller de RCP a las 10 con inscripción en la sede.

Asimismo, de lunes a viernes estará presente el móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias. Además, se difundirán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

El viernes 22 de 9 a 12 se brindará el servicio de aplicación de vacunación antirrábica. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 en Estación Norte, ubicado en Avenida Luro 3998, esquina Funes. Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

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