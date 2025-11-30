“Salud en tu Barrio” estará en el CDI Pueyrredon y en Santa Mónica

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará del 1 al 5 de diciembre, en el horario de 9 a 14, realizando vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, controles odontológicos, controles pediátricos, controles oftalmológicos, asesoramiento en salud mental, talleres, castración y vacunación antirrábica de animales, entre otros servicios. También estará el Consultorio Móvil Odontológico, lunes, martes y miércoles en Calle Misiones 3944, y el jueves y viernes en Calabria 7877.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 1 al 5 de diciembre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el CDI Barrio Pueyrredon, ubicado en Calabria 7877.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y se brindarán charlas de concientización sobre dengue.

El martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y el jueves habrá capacitación en RCP a las 14, con inscripción en el CDI. Además, el jueves se realizarán controles oftalmológicos y control de glaucoma para niños.

El martes, miércoles y jueves se realizarán controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo. El jueves se aplicarán vacunas antirrábicas.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha y horario en la Sociedad de Fomento Santa Mónica, ubicada en Misiones 3944.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable y sobre dengue.

El lunes se dictará una charla sobre RCP y primeros auxilios a las 10. El miércoles se recibirán consultas ginecológicas y educación a la comunidad. El jueves se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones y el viernes se realizarán controles oftalmológicos y control de glaucoma para niños.

Se realizarán castraciones para animales de lunes a viernes y los interesados deberán presentarse antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá solo un animal por persona. El viernes se aplicarán vacunas antirrábicas a las 9.

Finalmente, el tercer dispositivo funcionará el viernes 5 de diciembre, de 10 a 14, también en la Sociedad de Fomento Santa Mónica, ubicada en Misiones 3944, con una jornada especial que incluirá una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional, además de vacunación de calendario, testeo de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Sobre el consultorio móvil odontológico

Además, se informa que durante toda la semana se sumará el Consultorio Móvil Odontológico, que brindará atención a niños, adolescentes y adultos y recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal. El móvil estará el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre en la Sociedad de Fomento Santa Mónica y el jueves 4 y viernes 5 en el CDI Barrio Pueyrredon, de 9 a 13 y sin turno previo.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

