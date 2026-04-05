“Salud en tu Barrio” estará en Fundación PUPI y en la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 6 al 10 de abril, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 7, miércoles 8 y jueves 9 en la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 6 al 10 de abril, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en Fundación PUPI, ubicada en Mario Bravo 6420. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

El Móvil Odontológico estará presente lunes, martes y miércoles. El martes se brindará Vacunación de hepatitis B y testeo de hepatitis C, además consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

El miércoles habrá atención pediátrica con turnos en la sede y el jueves se realizará un taller de RCP, con inscripción previa en la sede.

El segundo dispositivo de Salud en tu Barrio se desarrollará del 6 al 10 de abril, en el horario de 9 a 14,en la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos, ubicada en Los Narvales esquina calle 6 y 11. Se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable, concientización sobre dengue y ABC del ACV.

El miércoles estarán disponibles consultas ginecológicas y actividades de educación a la comunidad. Talleres de odontopediatría para niños y niñas. Además, el jueves y viernes estará presente el móvil odontológico.

Por otro lado, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona. En esa misma línea, se solicita que la persona sea mayor de edad acreditando DNI. Y el jueves estará disponible el servicio de aplicación de vacunas antirrábica de 9 a 12.

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 7, miércoles 8 y jueves 9 en la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos, ubicada en Los Narvales, esquina 6 y 11. Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

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