“Salud en tu Barrio” estará en la Asociación Vecinal de Bosque Peralta Ramos y en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos

Los dispositivos coordinados por la Secretaría de Salud municipal funcionarán del 18 al 20 de febrero, de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el miércoles 18 y el jueves 19 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 18 al 20 de febrero, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Asociación de Fomento Bosque Peralta Ramos, ubicado en Don Arturo y Minuanes. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud y charlas de concientización sobre dengue.

El miércoles 18 se realizarán controles pediátricos con turno previo en el dispositivo y controles odontológicos. El jueves 19 y viernes 20 se desarrollarán talleres de odontopediatría, orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal y controles odontológicos para niños y niñas.

El viernes a las 20 se brindará charla informativa de hipertensión y seguido a la misma, a las 14, se brindará taller de RCP, con inscripción previa en la sede.

Además, de miércoles a viernes, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio se desarrollará del 18 al 20 de febrero, en el horario de 9 a 14, en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos ubicado en Albert Einstein 1502.

Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue. Los días jueves y viernes, funcionará también el móvil odontológico.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el consultorio móvil de atención médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el miércoles 18 y jueves 19 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, ubicado en Albert Einstein 1502.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

