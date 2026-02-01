“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento Ameghino y en el Polideportivo Las Heras

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 2 al 6 de febrero, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 en el Polideportivo Las Heras, ubicado en Fortunato de la Plaza 8438.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 2 al 6 de febrero, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Ameghino, ubicada en Nicaragua 1456. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud y charlas de concientización sobre dengue.

El lunes y martes se realizarán controles odontológicos. Mientras que el lunes, martes y miércoles, se brindará controles de pediatría, con turno previo en la sede.

El martes habrá consultas ginecológicas y educación a la comunidad. El jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría, orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal y controles odontológicos para niños y niñas.

Además, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio funcionará en el Polideportivo Las Heras, ubicado en Av. Fortunato de la Plaza 8438, del 2 al 6 de febrero, en el horario de 9 a 14.

De lunes a viernes se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue.

El lunes se llevará a cabo un taller de RCP, con inscripción previa en la sede. El miércoles se realizará un taller de odontopediatría orientado a la promoción del cuidado de la salud bucal, junto con controles odontológicos para niños y niñas. Ese mismo día se brindarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

Asimismo, el móvil odontológico estará presente miércoles, jueves y viernes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 en el Polideportivo Las Heras, ubicado en Fortunato de la Plaza 8438.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

Comentarios

comentarios