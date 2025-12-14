“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento Bosque Alegre y en el CAPS Santa Rita

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará del 15 al 19 de diciembre, en el horario de 9 a 14, realizando vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los CAPS, controles odontológicos, pediátricos y oftalmológicos, asesoramiento en salud mental, talleres sobre RCP, castración y vacunación antirrábica de animales, entre otros servicios.También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica, el martes 16 en la vieja Usina Puerto, el miércoles 17 en plaza Belgrano – Villa Lourdes y el jueves 18 en plaza Artigas- Punta Mogotes.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 15 al 19 de diciembre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Bosque Alegre, ubicada en Los Eucaliptus 642. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud y charlas de concientización sobre dengue.

El martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecológicas y educación a la comunidad. El miércoles habrá asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves se realizarán controles odontológicos, controles oftalmológicos —incluyendo control de glaucoma y controles para niños— y una capacitación en RCP a las 14, con inscripción en la sede. El viernes los vecinos van a poder volver acceder a controles odontológicos.

Además, martes, miércoles y jueves se realizarán controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo. Durante la semana, de lunes a jueves, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8, y el jueves se aplicará vacunación antirrábica.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá del 15 al 19 de noviembre, de 9 a 14, en el CAPS Santa Rita, ubicado en Guanahani 7751. En este punto se realizarán vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud y charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue.

El lunes, martes y miércoles se brindarán controles odontológicos. El lunes se dictará una charla sobre RCP y primeros auxilios a las 10. El miércoles se ofrecerán consultas ginecológicas y educación a la comunidad. Además, se brindará el servició de vacunación antirrábica.

El jueves se dará asesoramiento y orientación sobre salud mental con intervención del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA) y el viernes se realizarán controles oftalmológicos, control de glaucoma y controles para niños.

Finalmente, el tercer dispositivo funcionará el viernes 19 de diciembre, de 10 a 14, en la Sociedad de Fomento Bosque Alegre, con una jornada especial que incluirá una charla-taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional. Además, se realizará vacunación de calendario, testeo de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por último, el Consultorio Móvil de Atención Médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 16 en la vieja Usina Puerto, el miércoles 17 en plaza Belgrano (Villa Lourdes) y el jueves 18 en plaza Artigas (Punta Mogotes).

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

