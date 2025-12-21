“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento Lomas del Golf y en el CIC La Herradura

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará del 22, 23 y 26 de diciembre, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica del martes 23 en la Plaza Pueyrredon.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Los días 22, 23 y 26 de diciembre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el CIC La Herradura, ubicada en Moreno al 12100. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud y charlas de concientización sobre dengue.

El martes se realizarán controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo. El viernes el Consultorio Móvil Odontológico llevará a cabo controles bucales y, además, se recibirán consultas sobre el servicio de ginecológicas y educación a la comunidad. El viernes se aplicará vacunación antirrábica a las 9.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá el 22, 23 y 26 de diciembre de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento de Lomas del Golf. En este punto se realizarán vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud y charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue. El lunes y martes estará en la sede el Consultorio Móvil Odontológico.

Finalmente, el tercer dispositivo funcionará el viernes 26 de diciembre, de 10 a 14, en el CIC La Herradura (Moreno al 12100), con una jornada especial que incluirá una charla-taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional. Además, se realizará vacunación de calendario, testeo de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Por último, el Consultorio Móvil de Atención Médica, destinado a la atención de personas mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14 el martes 23 de diciembre en Plaza Pueyrredon-Nueva Pompeya.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

