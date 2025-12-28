“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento Virgen de Luján y Sociedad de Fomento Lomas del Golf

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará el 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 30 en la Plaza España.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Los días 29, 30 de diciembre y 2 de enero, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Virgen de Luján, Guayana (ex 230) 78. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud y charlas de concientización sobre dengue.

El martes se realizarán controles pediátricos, capacitación de RCP a las 14, con inscripción en la sede con turno previo en el dispositivo. Además se aplicará vacunación antirrábica a las 9. El viernes el Consultorio Móvil Odontológico llevará a cabo controles bucales y, además, se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá el 29, 30 de diciembre y 2 de enero de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento de Lomas del Golf, ubicado en Avenida Las Lomas e/Estancia Cabo Corrientes y El Horcón. En este punto se realizarán vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud y charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue. El lunes y martes estará en la sede el Consultorio Móvil Odontológico. Mientras que el viernes 2 de enero se hará aplicación de vacunación antirrábica.

Finalmente, el tercer dispositivo funcionará el viernes 2 de enero, de 10 a 14, en la Sociedad de Fomento Virgen de Luján, Guayana (ex 230) 78, con una jornada especial que incluirá una charla-taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional. Además, se realizará vacunación de calendario, testeo de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Por último, el Consultorio Móvil de Atención Médica, destinado a la atención de personas mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14 el martes 30 de diciembre en Plaza España.

Jornada Sanitaria Integral

El sábado 20 de diciembre, de 10 a 13, se llevó adelante una jornada sanitaria integral en el CAPS Santa Rita, destinada a la atención de los vecinos del barrio. La actividad fue organizada por la Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredon, de manera articulada con el Hospital Privado de Comunidad, el Centro Médico de Mar del Plata y con la participación de docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina de Mar del Plata, con el objetivo de fortalecer el primer nivel de atención, promover prácticas de cuidado y reforzar el trabajo en red dentro del sistema sanitario local.

Más de 150 vecinos participaron de la jornada, en la cual se implementó un triage sanitario previo al acceso a las consultas, permitiendo organizar la atención según criterios de riesgo y urgencia. Además, se desarrollaron talleres de promoción y prevención de la salud sobre Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), Educación Sexual Integral (ESI) y hábitos y alimentación saludable.

Asimismo, se brindó atención en clínica médica, pediatría, ginecología, cardiología, traumatología, urología, infectología, nutrición, trabajo social y salud mental, y se contó también con la presencia del móvil odontológico.

