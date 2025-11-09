“Salud en tu Barrio” estará en Santa rosa de Lima y Aeroparque

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará del martes 11 al viernes 14, en el horario de 9 a 14, realizando controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica. También estará el Consultorio Móvil Odontológico martes y miércoles en la Sociedad de Fomento Aeroparque (Jovellanos 1620) y el jueves y viernes en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima (Ciudad de Rosario 2468), de 9 a 13, para niños y adultos sin turno previo

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el martes 11 al viernes 14 de noviembre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento del Barrio Santa Rosa de Lima, ubicado en Ciudad de Rosario 2468.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

El martes, miércoles y jueves se realizarán controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo. El martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad, además de vacunación de Hepatitis B y testeo Hepatitis C. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves y viernes se realizarán controles odontológicos y talleres de odontopediatría para niños. El jueves se realizará vacunación antirrábica y controles oftalmológicos con control de glaucoma para niños. El miércoles y viernes se hará una capacitación de RCP a las 14 (los interesados deben inscribirse en la Sociedad de Fomento).

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha y horario en la Sociedad de Fomento Aeroparque, ubicada en Jovellanos 1620.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y el dengue.

Además, el martes y miércoles habrá controles odontológicos. El miércoles se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad. En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Y el viernes tendrán lugar los controles de oftalmología y de glaucoma para niños y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Finalmente, el tercer dispositivo estará este viernes 14 de 10 a 14 en la Sociedad de Fomento del Barrio Santa Rosa de Lima, ubicado en Ciudad de Rosario 2468, con una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional. Además, se completarán las libretas de vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Por otro lado, también se informa que el Consultorio Móvil Odontológico brindará atención a niños, niñas y adultos junto a recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal en el horario de 9 a 13. Esto se realizará el martes 11 y miércoles 12 en la Sociedad de Fomento Aeroparque (Jovellanos 1620) y el jueves 13 y viernes 14 en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima (Ciudad de Rosario 2468).

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

