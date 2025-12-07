“Salud en tu Barrio” estará en Sociedad de Fomento Gloria de La Peregrina y en el CAPS Colonia Barragán

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará del 9 al 12 de diciembre, en el horario de 9 a 14, realizando vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, controles odontológicos, controles pediátricos, controles oftalmológicos, asesoramiento en salud mental, talleres, castración y vacunación antirrábica de animales, entre otros servicios. Durante esta semana también se sumará el nuevo Consultorio Móvil de Atención Médica, que funcionará de 9 a 14: el martes 9 de diciembre en el playón de la Catedral, el miércoles 10 en Plaza España y el jueves 11 en Plaza Colón.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 9 al 12 de diciembre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Asociación Vecinal de Fomento Gloria de la Peregrina, Ruta 226 km 17.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionará turnos para atención en los CAPS y se brindarán charlas de concientización sobre dengue. El martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad, junto con vacunación y testeo de Hepatitis.

El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y el jueves se llevarán a cabo servicios oftalmológicos, control de glaucoma y controles para niños. Ese mismo día se aplicará vacunación antirrábica. El viernes habrá una capacitación en RCP a las 14, con inscripción en la sede. Además, el martes, miércoles y jueves se realizarán controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha y horario en el CAPS Colonia Barragán, Ruta 2 kilómetro 383. Allí se realizarán vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades y charlas de concientización sobre dengue y sobre tenencia responsable. El martes habrá controles odontológicos. El miércoles continuará esta atención y se incorporarán consultas ginecológicas y espacios de educación a la comunidad. El jueves se ofrecerá asesoramiento y orientación sobre salud mental con profesionales del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones. El viernes se aplicará vacunación antirrábica. Cabe destacar, que se realizarán castraciones los martes y miércoles antes de las 8, admitiendo un solo animal por persona.

Finalmente, el tercer dispositivo funcionará el viernes 12 de diciembre, de 10 a 14, también en la Sociedad de Fomento Gloria de la Peregrina. Se desarrollará una jornada especial que incluirá una charla-taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, un taller de cesación tabáquica y un espacio de alimentación saludable con consejería nutricional, junto con vacunación de calendario, testeo de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

El Consultorio Móvil de Atención Médica, por su parte, funcionará de 9 a 14 y se ubicará el martes 9 de diciembre en el playón de la Catedral, el miércoles 10 en Plaza España y el jueves 11 en Plaza Colón, reforzando la atención clínica de personas adultas, mayores de 18 años, y complementando los servicios de Salud en tu Barrio.

En sus primeros dos días de funcionamiento, este nuevo consultorio móvil, estuvo ubicado en el playón de la Catedral y en Plaza España, donde más de 90 vecinos recibieron controles clínicos y asesoramiento profesional.

Consultorio Móvil Odontológico

Durante toda la semana se sumará este dispositivo que brindará atención a niños, adolescentes y adultos, junto con orientación sobre cuidado e higiene bucal. El móvil estará el martes 9 y miércoles 10 de diciembre en el CAPS Colonia Barragán y el jueves 11 y viernes 12 en la Sociedad de Fomento Gloria de la Peregrina, de 9 a 13 y sin turno previo.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

