Salud en tu Barrio llega a Peralta Ramos Oeste y el Barrio SOIP

Será del lunes 1 al viernes 5 de septiembre de 9 a 14 y se realizarán controles pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica para animales, entre otros servicios. Para más información ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- informa que continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 1 al viernes 5, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el Centro de Jubilados y Pensionados Barrio SOIP, ubicado en Antártida Argentina 3307.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El jueves se realizarán controles oftalmológicos (control de glaucoma y controles para niños) y se aplicarán vacunas antirrábica para animales. El viernes se llevará a cabo una capacitación sobre RCP a las 14 (los interesados en la capacitación tienen que inscribirse previamente en el Centro de Jubilados y Pensionados).

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en la Asociación de Fomento Vecinal Peralta Ramos Oeste, ubicada en Jacinto Peralta Ramos 626, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

El lunes se realizará una charla sobre RCP y primeros auxilios a las 10. El miércoles se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad y se realizarán talleres de odontopediatría para niños y niñas. El jueves se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental a través del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Mientras que el viernes se harán controles oftalmológicos (control de glaucoma y para niños) y vacunación antirrábica de mascotas.

Finalmente, el tercer dispositivo de Salud en tu Barrio estará el viernes 5 en el Centro de Jubilados y Pensionados Barrio SOIP, ubicado en Antártida Argentina 3307, de 10 a 14.

Se realizará una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y una encuesta sobre factores de riesgo. Además, se llevarán a cabo controles glucémicos y se brindarán pautas de educación en diabetes.

En tanto, se realizará un taller de cesación tabáquica, un taller de alimentación saludable y se brindará consejería nutricional.

Durante toda la jornada, se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

