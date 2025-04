Salvajemente actual, el legendario Evaristo Páramos dio cátedra de cómo combatir desde la cultura

Evaristo se presentó en el Estadio Abierto Malvinas Argentinas con entradas agotadas.

Páramos estuvo acompañado de grandes músicos que lo han acompañado a lo largo de su carrera, con un set list de más de 40 canciones y 64 años a cuestas el icónico músico sigue más afilado que nunca.

El repertorio atravesó todas sus etapas musicales, una lista amplia y variada con himnos punks de: La Polla Records, Gatillazo, The Kagas, The Meas y su más reciente proyecto, Tropa do Carallo.

Pasada las 21hs Evaristo subió al escenario, haciendo ya efervecer a la gente con los primeros acordes de ¨Nuestra Alegre Juventud¨ dando paso a un sin fin de clásicos, canción tras canción sin descanso por casi dos horas de un potente show que fue una fiesta en el Estadio Abierto Malvinas Argentinas.que albergó a este evento único e inolvidable de uno de los grandes letristas del punk rock en español.

Set list

Nuestra alegre juventud

O esclavos

Otra pa la policía

Poesía y con 64 años a cuesta

Delincuencia

Come libertad

Un cigarrito

Come mierda

Sin sitio para vivir

Así es la vida

E por si mouve

La gran engañada

Igual para todos

Puedes ser idiota

Submundo

Rincones

Repulsa

Multi tonoak *

Mucha muerte

No somos nada

Obedecer

La farra

7 enanitos

Fan pikuetara

Campos de concentración

A tu lado

La solución final

A divertirnos

