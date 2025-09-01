Santa Rosa y alerta: cómo estará el clima este lunes 1 de septiembre en Mar del Plata

El SMN pronosticó otra jornada con lluvias y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El primer día del mes llega con un clima inestable en algunas horas del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades recomiendan tomar precauciones debido al alerta meteorológico, que anticipa alta probabilidad de lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Si bien las condiciones de la noche del domingo se replicaron durante las primeras horas del lunes, la situación se intensificó en la mañana, con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvia que va del 70% al 100%. La temperatura alcanzará los 15°C, y los vientos del norte aumentarán su intensidad a 32-41 km/h, con ráfagas que podrían superar los 69 km/h.

En la tarde, el panorama continuará con lluvias aisladas y temperaturas estables en 15°C. El viento del noroeste se mantendrá entre los 23 y 31 km/h, con ráfagas entre 42 y 50 km/h.

Por la noche, las condiciones comenzarán a mejorar, aunque no se descartan lluvias aisladas. La probabilidad de precipitación disminuirá al rango del 10% al 40%, con una baja en la temperatura a 10°C. Los vientos del oeste serán más suaves, entre 13 y 22 km/h.

Las autoridades meteorológicas sugieren evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad de las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse por el viento y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios