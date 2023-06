Se acabó el misterio: Guillermo Montenegro confirmó que irá por su reelección como intendente

El intendente Guillermo Montenegro acabó con las especulaciones y decidió ir por la reelección. Así lo confirmó mediante un video que publicó en redes sociales a última hora de esta tarde.

“Quiero seguir trabajando los próximos 4 años, para que Mar del Plata crezca, con la responsabilidad que ustedes me dieron, y el compromiso de seguir transitando juntos este camino que empezamos en 2019”, dijo a los vecinos de la ciudad y les aclaró: “Hoy estoy acá para decirles que quiero seguir siendo el intendente de General Pueyrredon”.

Llega su anuncio dos días después de la confirmación de la alianza entre sus dos principales rivales, Fernanda Raverta y Gustavo Pulti, que conformaron el espacio Encuentro Marplatense para afrontar las próximas elecciones.

También cuando más se había fortalecido una versión que lo ubicaba tentado por Diego Santilli para ser su acompañante de fórmula a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En su mensaje, el jefe comunal recordó: “En el 2019 asumí un compromiso claro: defender a los marplatenses y batanenses”.” “Mi posición fue siempre la misma: hacerme cargo de los problemas, buscar soluciones y enfrentar con firmeza cuando tocaron los intereses de los vecinos”.

Quiero que en los próximos 4 años sigamos trabajando juntos por la ciudad que todos queremos. pic.twitter.com/Y9iCfqz1wn — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) June 16, 2023

“Porque siempre tuve en claro cuáles son las prioridades. Son las que me marcan ustedes, en la calle, en los comercios, en las reuniones, todos los días”, afirmó al recordar que durante su gestión en estos años “nunca dejé de caminar, nunca me escondí atrás de un escritorio, siempre estuve en la calle para escucharlos y también hablar con ustedes.

“Por eso quiero seguir trabajando los próximos 4 años, para que Mar del Plata crezca, con la responsabilidad que ustedes me dieron, y el compromiso de seguir transitando juntos este camino que empezamos en 2019”, dijo Montenegro sobre el objetivo de que “Mar del Plata siga siendo la ciudad del sí. Para que juntos le digamos sí a una Mar del Plata activa, a una Mar del Plata en movimiento, a una Mar del Plata con laburo, a una Mar del Plata con empuje”.

“Esta es la ciudad que nos planteamos desde el primer día y lo logramos incluso en un contexto de inflación extrema, de palos en la rueda, y de todas las veces que nos dijeron que NO”, explicó y recordó que “los marplatenses y batanenses sabemos de qué lado estuvo cada uno”.

“Y también sabemos, y lo aprendimos juntos en este tiempo, que si el Estado acompaña, y no pone trabas al privado, vamos a seguir creciendo como ciudad”, citó en su discurso.

“Sé que sería imposible sin ustedes. Ahí es donde estoy y donde elijo seguir estando los próximos 4 años, junto a cada uno de los marplatenses y batanenses para seguir empujando y creciendo en nuestra ciudad”.

Agradeció a “los que me escriben, a los que me cruzan en la calle, a los que me dicen vamos por buen camino, y también a los que me critican, porque cuando la critica es razonable te ayuda a tomar mejores decisiones”. “Esa es mi mayor motivación: trabajar y seguir trabajando juntos por cada uno de ustedes.”, dijo y pidió seguir “empujando juntos”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios