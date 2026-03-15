Se cancela la Finalissima 2026 entre la Selección argentina y España, confirmó la UEFA

El organismo del fútbol europeo confirmó que no se logró acordar una nueva fecha para el duelo entre los campeones de la Eurocopa y la Copa América. El partido iba a jugarse en Qatar, pero la situación política en la región obligó a suspenderlo

La UEFA confirmó la cancelación de la Finalissima 2026 que debía enfrentar a las selecciones de España de fútbol y de la Argentina, luego de que fracasaran las negociaciones para encontrar una nueva fecha para el encuentro. El partido estaba previsto originalmente para el 27 de marzo en Qatar, pero la situación política en la región obligó a suspenderlo. En un comunicado oficial, la UEFA explicó que “debido a la actual situación política en la región, la Finalissima no podrá disputarse, como se esperaba».

El organismo europeo calificó la decisión como un duro golpe para la organización del torneo. “Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar”, señaló el comunicado.

La Finalissima reúne a los campeones de Europa y Sudamérica y forma parte de la cooperación entre la UEFA y la CONMEBOL. La última edición del torneo fue ganada por Argentina, que venció 3-0 a la Selección de fútbol de Italia en el Estadio de Wembley en 2022.

Las alternativas que no prosperaron para la Finalissima

Tras descartarse Catar como sede, la UEFA intentó reubicar el partido en diferentes escenarios. Según el comunicado, el organismo “exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”.

Una de las opciones fue disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, en la fecha original y con un reparto equitativo de entradas entre ambas aficiones. Sin embargo, “esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó”, explicó la UEFA.

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Otra propuesta fue organizar una serie a doble partido: el primero en Madrid el 27 de marzo y el segundo en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. Esa alternativa también fue rechazada.

El organismo europeo incluso planteó disputar el partido en una sede neutral en Europa el 27 o el 30 de marzo, pero tampoco hubo acuerdo. Además, indicó que Argentina propuso jugar después del próximo Mundial, algo inviable para el calendario español.

Sin fecha posible para el partido entre la Selección argentina y España

De acuerdo con la UEFA, el desacuerdo final surgió cuando el seleccionado sudamericano comunicó su disponibilidad para disputar el partido solo el 31 de marzo, una fecha que los organizadores consideraron imposible. “No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa”, concluyó el organismo, que confirmó que “esta edición de la Finalissima ha sido cancelada”.

En el cierre del comunicado, la UEFA agradeció el apoyo del Real Madrid, de las autoridades cataríes y de la Real Federación Española de Fútbol por su colaboración para intentar organizar el encuentro, que finalmente no podrá disputarse este año. El partido estaba previsto originalmente para el 27 de marzo en Catar, pero problemas políticos en el país que iba a ser sede obligaron a buscar alternativas de último momento. Ante ese escenario, el organismo europeo intentó reorganizar el evento para evitar su suspensión, aunque las conversaciones no llegaron a buen puerto.

Entre las opciones analizadas apareció la posibilidad de trasladar el encuentro al Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, manteniendo la fecha original. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino rechazó esa alternativa durante las conversaciones, lo que complicó el acuerdo entre las partes.

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La UEFA confirmó la cancelación de la Finalissima 2026

También se evaluó organizar una serie a doble partido: uno en España y otro en Argentina antes de 2028. La propuesta tampoco prosperó. Según trascendió, el seleccionado argentino prefería disputar el encuentro en otra fecha, mientras que el calendario internacional de España dejaba pocos márgenes para una reprogramación.

En las últimas horas incluso se planteó disputar el duelo en una sede neutral en Europa el 30 de marzo, pero la idea volvió a recibir una negativa por parte del equipo sudamericano. La falta de consenso sobre el calendario terminó por bloquear cualquier avance logístico para organizar el evento.

El partido iba a reeditar el formato de la Finalissima, torneo que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el ganador de la Copa América y que en su última edición coronó a Argentina tras vencer a Selección de fútbol de Italia en el Estadio de Wembley en 2022.

Ante la imposibilidad de encontrar una fecha compatible para ambas federaciones, la UEFA decidió dar por cancelada la edición prevista para este año. Así, el duelo que prometía enfrentar a dos de las selecciones más fuertes del mundo quedó suspendido y, por ahora, sin nueva fecha en el calendario internacional.

El comunicado oficial de la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima 2026

No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa

Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo.

Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.

La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región.

La Finalissima se introdujo como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.

La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada.

Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.

Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable.

Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid CF y al comité organizador y a las autoridades de Catar por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto. También se agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso.

Fuente: ámbito

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