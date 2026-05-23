Se confirmó la lesión de Dibu Martínez: el plan para que llegue al Mundial 2026

El arquero del Aston Villa sufrió una pequeña fractura en un dedo de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la Europa League. No necesitará cirugía y, en principio, quedará fuera de los dos amistosos previos a la Copa del Mundo.

Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, luego de confirmarse que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor previa a la final de la UEFA Europa League.

El arquero del Aston Villa reveló la lesión apenas terminó la victoria por 3-0 ante Friburgo, resultado que le permitió conquistar su primer título internacional con el club inglés. “Me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga”, expresó después del encuentro.

Los estudios realizados posteriormente confirmaron la fractura, aunque llevaron tranquilidad al cuerpo técnico de la Albiceleste: no deberá someterse a una intervención quirúrgica y tendrá aproximadamente 20 días de recuperación.

La lesión se produjo pocos minutos antes del inicio de la final disputada en Estambul, pero el arquero decidió jugar y completó los 90 minutos sin inconvenientes visibles. Incluso, después del partido celebró junto a los hinchas del Aston Villa la conquista de la Europa League, el primer título éxito de su carrera desde su salida del Arsenal.

Con este panorama, todo indica que el marplatense quedará afuera de los amistosos previos al Mundial que la Selección disputará en Estados Unidos. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y luego jugará ante Islandia el 9 de ese mes en Alabama. A pesar de la lesión, en la AFA mantienen el optimismo y consideran que el arquero llegará sin problemas al estreno mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Dibu es una de las piezas clave del ciclo de Scaloni y uno de los referentes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América. Por eso, la noticia generó preocupación en los días previos al inicio de la Copa del Mundo.

El arquero, de 33 años, comenzará ahora un tratamiento específico y deberá realizar reposo en la mano derecha para evitar riesgos mayores. Mientras tanto, continuará con trabajos físicos diferenciados para sostener la puesta a punto de cara a la defensa del título mundial.

Fuente: Diario Popular

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