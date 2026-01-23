Se conocieron las nominaciones a los Oscar: una a una las categorias

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 finalmente fueron anunciadas, confirmando varias películas favoritas de la temporada y sumando algunas sorpresas por parte de la Academia de Hollywood como el récord de nominaciones que recibió “Sinners”, con 16 de ellas, y “El agente secreto” en representación del cine brasileño con cuatro nominaciones.

Las películas como Golden, KPop Demon Hunters, Una batalla tras otra y el protagónico de Timothée Chalamet llegaron como candidatas con fuerza, aunque existía expectativa en el público argentino por “Belén”, que no se dio.

En paralelo, el público mexicano esperaba con expectativa una nominación para Guillermo del Toro, algo que finalmente tampoco ocurrió.

Por otro lado, se conoció que la 98° edición de los Premios de la Academia se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y se transmitirá a partir de las 20 por TNT y HBO Max.

La gala suele durar entre tres horas y media y cuatro horas, con categorías principales, números musicales y discursos de premiados.

Asimismo, la Academia confirmó que Conan O’Brien será el anfitrión por segundo año consecutivo, ya que su conducción en 2025 fue bien recibida y logró mejorar audiencias con un estilo más ágil e irónico.

Según el propio O’Brien, esta edición tendrá “sorpresas sin skits largos”, manteniendo el foco en el cine pero sin perder ritmo.

Las nominadas a “Mejor Actriz de Reparto” son: elle Fanning — Sentimental Value, Inga Ibsdotter Lileaas — Sentimental Value, Amy Madigan — Weapons, Wunmi Mosaku — Sinners y Teyana Taylor — Sinners

Luego en Maquillaje y Peluquería están: Frankenstein, Kokuho, Sinners, The Smashing Machine y The Ugly Stepsister.

En Mejor Cortometraje Animado participán: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan y The Three Sisters.

Además, en Mejor Guion Adaptado están: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another y Train Dreams.

En la categoría Mejor Guion Original quedaron nominadas las películas Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value y Sinners.

Para Mejor Cortometraje los títulos nominados son Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers y Two People Exchanging Saliva.

En Mejor Actor de Reparto compiten Benicio del Toro por One Battle after Another, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners, Sean Penn por One Battle after Another y Stellan Skarsgård por Sentimental Value.

En la categoría Mejor Cast fueron seleccionadas Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent y Sinners.

Para Mejor Vestuario las películas nominadas son Avatar: Fire and Ash, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme y Sinners.

En Mejor Canción Original compiten Relentless (Dear Me), Golden (KPop Demon Hunters), I Lied to You (Sinners), Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi) y Train Dreams (Train Dreams).

La terna de Mejor Documental incluye The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin y The Perfect Neighbor.

En Mejor Cortometraje Documental los nominados son All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy y Perfect in Strangeness.

Para Mejor Película Internacional las seleccionadas son The Secret Agent, It Was Just an Accident, Sentimental Value, Sirat y The Voice of Hind Rajab.

En Mejor Película Animada compiten Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain y Zootopia 2.

En Mejor Diseño de Producción fueron nominadas Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another y Sinners.

La categoría Mejor Montaje tiene como nominadas a F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value y Sinners.

En Mejor Sonido compiten F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners y Sirat.

Para Mejores Efectos Visuales los nominados son Avatar: Fire and Ash, F1, Jurassic World: Rebirth, The Lost Bus y Sinners.

En Mejor Fotografía se encuentran Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners y Train Dreams.

Dentro de Mejor Actor están nominados Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Wagner Moura por The Secret Agent.

En Mejor Actriz compiten Jessie Buckley por Hamnet, Roser Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Emma Stone por Bugonia.

Para Mejor Director quedaron seleccionados Chloé Zhao por Hamnet, Josh Safdie por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por One Battle After Another, Joachim Trier por Sentimental Value y Ryan Coogler por Sinners.

Finalmente, la categoría Mejor Película está conformada por Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.

