Se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner

Un paro cardíaco en la madrugada del 27 de octubre de 2010 provocó el fallecimiento del ex presidente. Una multitud se acercó al funeral y muchos decidieron sumarse a la política.

Se cumple este martes una década de la muerte de Néstor Kirchner, un hito bisagra en la historia reciente que enlutó al sistema político entero, movilizó a miles de seguidores en un funeral público masivo, dejó cicatrices en la entonces presidenta Cristina Kirchner, y marcó a fuego a una generación de militantes que se incorporaron a la política en esos años.

Un paro cardíaco en la madrugada del 27 de octubre de 2010 mientras descansada en la residencia familiar de El Calafate al lado de su esposa puso fin a su vida a la temprana edad de 60 años. Su cuerpo ya había dado señales de alerta, e incluso había sido internado de urgencia un mes antes, cuando fue sometido a una angioplastia para reparar una arteria coronaria obstruida.

Fue una muerte súbita que paralizó a una sociedad que ese mismo día se sometía a un censo nacional del INDEC.

Se decretaron tres días de duelo nacional hasta el 30 de octubre y durante ese período se realizó un funeral público con movilización masiva en las calles para despedir al ex presidente, y para acompañar a la viuda, en ese momento a cargo de los destinos del país.

El acontecimiento no solamente convocó a miles de argentinos y conmocionó la opinión pública local sino que llamó la atención de cadenas internacionales de noticias, que llegaron a Buenos Aires especialmente para realizar coberturas.

El velatorio se realizó en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada, y se formaron filas enormes de personas desde bien temprano para ver el féretro y expresar las condolencias a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia, que no se movieron del lugar.

Hasta allí llegaron provenientes de sus respectivos países presidentes de la región como Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), José Mujica (Uruguay), Juan Manuel Santos (Colombia), Rafael Correa (Ecuador) y Sebastián Piñera (Chile); además del ex presidente español Felipe González.

Una recordada anécdota fue la entrada escena de un joven tenor que entonó el «Ave María» y logró conmover a Cristina Kirchner, quien reconoció el gesto y se acercó para saludarle y agradecerle.

También quedó en la memoria el momento del aplauso que le brindaron al santacruceño los mozos de la Casa Rosada, que hicieron llorar al entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

Un mar de personas se concentró en Plaza de Mayo, y las cámaras de televisión pudieron captar las expresiones de congoja de los manifestantes, muchos con lágrimas en los ojos y otros arengando con expresiones de apoyo al Gobierno, frente al futuro incierto que se avecinaba, y las dudas sobre la capacidad de Cristina Kirchner para seguir llevando las riendas del país en medio del duelo personal.

Después de los tres días de duelo, el cuerpo del ex presidente fue retirado de Casa Rosada y llevado al aeropuerto Jorge Newbery para ser trasladado en aeronave a su ciudad natal de Río Gallegos, donde se llevó a cabo el sepelio.

Las inmediaciones de Aeroparque fueron escenario de una nueva concentración popular, con flores y banderas argentinas al igual que en Plaza de Mayo, y con carteles que resumían una repetida consigna: «Gracias Néstor, Fuerza Cristina».

El entierro no fue televisado y sólo participó el círculo íntimo de la familia, entre quienes estaba Hugo Chávez.

A partir de ese momento, muchas personas, especialmente jóvenes que se incorporaron a la política, revalorizaron el aporte de Kirchner, a quien no pocos atribuyen el mérito de haber «resucitado» al peronismo, al reconciliarlo con su histórica tradición progresista y transformadora.

Muchas calles, avenidas, monumentos, centros culturales, plazas, estadios, auditorios, hospitales, terminales de ómnibus llevan el nombre de Néstor Kirchner a lo largo y ancho del país.

Fuente: diariopopular.com.ar

Homenajes y caravanas a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner

«Que florezcan mil flores», solía repetir el expresidente Néstor Kirchner, y así dejaba expuesto su deseo de multiplicar la militancia y las corrientes al interior del justicialismo. El próximo martes 27 de octubre se cumplen 10 años de su muerte y, para homenajearlo, varias agrupaciones kirchneristas tomaron esta frase y comenzaron a organizar la «Caravana de las mil flores» con destino a Plaza de Mayo. La militancia kirchnerista busca reproducir la efervescencia de la marcha por el 17 de octubre, en la que cientos de personas circularon en sus vehículos, bajo la premisa de que «a Néstor hay que homenajearlo en las calles» y esperan que desde las 18 del martes, la caravana se replique en las principales plazas del país.

«Porque se cumplen 10 años de la partida de Néstor Kirchner. Porque es nuestro deber militante homenajearlo. Porque hoy mas que nunca está vivo en nuestros corazones. Nos tenemos que hacer escuchar y ver, somos muchos los que levantamos las banderas que Néstor nos legó», sostiene uno de los tantos flyers y comunicados que comenzaron a circular en los últimos días a través de las redes sociales. Luego de la enorme repercusión que tuvo la marcha por el Día de la Lealtad, distintos referentes kirchneristas comenzaron a plantear que se podía armar otra caravana móvil, respetando el distanciamiento social y las medidas de cuidado exigidas por el gobierno nacional, para homenajer a Néstor Kirchner a 10 años de muerte. Así fue como, de manera espontánea, comenzó a convocarse una caravana a Plaza de Mayo para el 27 de octubre a partir de las 17 horas, en donde la idea es también dejar una flor o un cartel en la reja de la Casa Rosada.

«A Néstor hay que homenajearlo en la calle, con todo el cuidado que se requiere. ¿Qué vas a hacer si no? ¿Un zoom? ¿Otra vez? Yo invito a los compañeros a que vayan en bicicleta, moto o auto a dejarle una flor en la verja de Casa de Gobierno en homenaje a las mil flores de Néstor», sostuvo Jorge «Topo» Devoto en diálogo con Página/12. El Topo Devoto, un histórico amigo de la familia Kirchner que hace un par de semanas sacó un libro sobre el ex presidente titulado «Néstor. El hombre que lo cambió todo», es una de las figuras que se puso al frente de la convocatoria para conmemorar el aniversario de la muerte de Kirchner. Por su parte, desde el Partido Justicialista, ya publicaron un comunicado llamando a movilizarse: «El 27 de octubre nos volvemos a movilizar, dejando una flor en cada sitio que haga referencia a Néstor: calle, puente, hospital, escuela, busto o lo que sea que nos recuerde al Flaco. En todos los casos con tu barbijo, manteniendo la distancia social y respetando las medidas sanitarias».

De momento, la única actividad oficial que se llevará a cabo el martes que viene será la instalación en el CCK de una estatua de Néstor Kirchner que había sido retirada de la sede de la Unasur en Ecuador. La CGT, por otro lado, convocó a participar de la colocación de un busto de Néstor Kirchner en el salón de la planta baja de la CGT Azopardo a las 11 y media de la mañana. Paralelamente, se estuvieron organizando también varias acciones a través de las redes sociales, como una campaña organizada por el Frente de Todos denominada «10 días, 10 discursos, 10 años» que consiste en la publicación diaria de distintos discursos del ex presidente. Además, se realizaron numerosas convocatorias focalizadas en recordar anécdotas e historias vinculadas a Néstor o a mostrar tatuajes alegóricos al kirchnerismo y a su fundador político. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por ejemplo, publicó en redes una iniciativa llamada «Gracias Néstor», en la que ofrecen alcanzar posters de Néstor Kirchner a los domicilios de quienes así lo quisieran para que puedan colgarlos en el balcón o la puerta de sus casas. Además, el martes desde las 19, el Frente de Todos emitirá por sus redes sociales un programa especial con invitados y testimonios. Para ese programa desde el FdT también le piden a la militancia que envíe vídeos para sumar al contenido que se emitirá durante dos horas el martes.

Respecto a la caravana a Plaza de Mayo, aún no hay nada organizado oficialmente. Sin embargo, militantes de numerosas agrupaciones confirmaron que asistirían y se mostraron confiados en que «mucha gente va a participar de este peregrinaje». A su vez, varios funcionarios nacionales y legisladores oficialistas adelantaron a Página/12 que participarán de la caravana. «Este aniversario hay que rescatar la voluntad inquebrantable de Néstor de laburar todos los días para cambiar la realidad de Río Gallegos, primero, de la Provincia, luego, y del país, después. Néstor vivió el sueño de su vida absolutamente convencido de lo que estaba haciendo, y lo hizo plenamente así que no me queda ningún lamento. Néstor vivió su vida, eso me deja tranquilo», recordó el Topo Devoto.

Fuente: pagina12.com.ar

Comentarios

comentarios