Se define en una semana la apelación de los femicidas de Natalia Melmann

En los próximos siete días la Justicia bonaerense dará a conocer su decisión sobre las apelaciones presentadas por dos policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada en Miramar el 4 de febrero de 2001.

La audiencia, que se desarrolló de manera virtual este martes en la Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, tuvo como protagonistas a los exefectivos Oscar Echenique y Ricardo Anselmini. Ambos cumplen prisión perpetua junto a otros dos uniformados por haber secuestrado, torturado, violado y asesinado a la joven hace ya 24 años.

Los condenados intentaron acceder al beneficio de la libertad condicional, pero el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó la solicitud. Frente a esta negativa, la defensora Patricia Perelló apeló la medida.

“Por favor, no los liberen”, reclamaron Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de Natalia, en un comunicado difundido tras la audiencia. “Por amor seguiremos luchando, el Estado es responsable”, añadieron.

En paralelo a esta instancia judicial, el próximo jueves 28 de agosto se llevarán a cabo extracciones de sangre a tres exoficiales: Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo. Las muestras serán analizadas en la Asesoría Pericial de Mar del Plata con el objetivo de cotejarlas con el perfil genético hallado en el cuerpo de Natalia y avanzar en la identificación del quinto partícipe del crimen.

Fuente: R10

