Se firmó un Acuerdo Marco de colaboración para fortalecer la formación laboral de personas privadas de libertad

El Centro de Formación Laboral N° 404, perteneciente al Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), y el Centro de Formación Laboral N° 408, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a través del Servicio Penitenciario Bonaerense, firmaron un Acuerdo Marco de mutua colaboración.

El convenio tiene como objetivo principal la articulación de acciones de capacitación y formación profesional, orientadas a mejorar y ampliar la oferta educativa destinada a Personas Privadas de Libertad. Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto de la Jefatura Distrital de General Pueyrredón, que impulsa a la Formación Laboral y Profesional como eje vertebrador de la Educación, el Trabajo y la Producción.

A través de este acuerdo, ambas instituciones reafirman su compromiso con el derecho a la educación y la inclusión social, entendiendo a la formación laboral como una herramienta fundamental para la reinserción social y laboral, y para la construcción de mayores oportunidades una vez recuperada la libertad.

Del acto de firma participaron Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, Facundo Herrera, director del CFL N° 404; Gustavo Montañez, director del CFL N° 408; ; Sebastián Elías, inspector jefe distrital; Mario Agüero, jefe del Complejo Penitenciario Zona Oeste; Verónica Rodríguez, representante de la Mutual del Servicio Penitenciario Zona Oeste; Susana Romero, inspectora de Educación Técnico Profesional; Lorena M. Airoldi, inspectora de Formación Profesional; Carolina Arista, coordinadora del IPFL; Rogelio Zumpano, subsecretario general del SECZA; junto a autoridades del sindicato, autoridades y docentes del CFL N° 404.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que articulan el trabajo del Estado, las organizaciones sindicales y el sistema educativo, con el objetivo de generar más y mejores oportunidades de formación, inclusión y trabajo.

