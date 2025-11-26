Se larga antes: el alerta amarillo por tormentas se adelantó a la tarde

El Servicio Meteorológico comunicó la situación climática para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta amarillo por tormentas para la noche de este jueves 27 de noviembre. No obstante, en la jornada del miércoles comunicó que la situación climática empeorará en Mar del Plata desde la tarde.

La advertencia indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Estos fenómenos podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían superar los 75 kilómetros por hora y la ocasional caída de granizo.

Según detalló el SMN, las tormentas comenzarán en la tarde y durante la jornada se registrará una máxima de 27 grados con una mínima de 19. Antes de las lluvias, además, habrá vientos fuertes de hasta 60 kilómetros por hora desde el norte y noreste.

Ante este pronóstico, las autoridades meteorológicas emitieron una serie de recomendaciones esenciales para la seguridad de los ciudadanos:

1. Evitá salir durante el periodo de alerta.

2. No saques la basura y realizá la limpieza de desagües y sumideros preventivamente.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a la vivienda.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento. 6. Si te encuentras al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Fuente: Mi8

