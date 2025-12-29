Se llevo a cabo la Asamblea Ordinaria de la Mutual de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (MAPU)

Se aprobó la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2024/2025 y conjuntamente la aprobación de nuevos servicios a brindarse próximamente.

El acto fue encabezado por el Presidente de la Mutual, Tec. Diego Ciracó, quien puso de manifiesto los logros alcanzados durante este primer año de gestión.

De esta forma, expreso que “Gracias a la dedicación y el compromiso solidario de quienes conducimos la Mutual y el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan en ella día a día, fue posible salir a flote de manera exitosa en un escenario adverso en términos económicos para el conjunto de la comunidad universitaria marplatense”.

En el acto intervino la Secretaria de la entidad, Dra. Alicia Franco, quien destacó las inversiones en infraestructura, la importancia de los nuevos convenios suscriptos por MAPU, y la puesta en funcionamiento de la nueva sede en el Complejo Universitario “Manuel Belgrano”.

De esta manera, manifestó que “Pudimos poner en funcionamiento un nuevo espacio para las y los asociados, lanzamos nuevos programas como “Creando Sinergias” y recuperamos prácticas tradicionales como el sorteo de Pascuas y Navidad. A través de acciones concretas queda claro que nuestra Mutual se encuentra en marcha y hacia adelante”

Por su parte el Dr. Leonardo Bergonzi, Tesorero de la institución, planteo la importancia de haber podido subsanar exitosamente la delicada situación económico financiera de la Mutual luego de un año de arduo trabajo en equipo, y la necesidad de brindar nuevos servicios a los asociados.

En sentido, expreso: “A lo largo de este primer año pudimos revertir el deterioro económico – financiero de la Mutual gracias a una gestión austera y eficiente de los recursos con los que contamos. De esta forma, no solo pudimos alcanzar un superávit económico incrementando el presupuesto destinado a los distintos servicios sociales, sino que también nos permitió constituir reservas financieras solidas que nos permitan transitar las turbulencias económicas típicas de nuestro país. Los que nos queda para adelante, es trabajar para hacer más grande a MAPU e invitar a todos los asociados y asociadas a colaborar mancomunadamente para lograr ese objetivo”, concluyó Bergonzi.

