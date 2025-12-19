Se presenta en Santa Clara del Mar el operativo “De Sol a Sol” con más de 28.000 policías para la costa atlántica

En Santa Clara del Mar y con presencia del gobernador Axel Kicillof se concretará hoy el lanzamiento y presentación del operativo “De sol a sol” que la administración bonaerense implementa durante cada temporada de verano en la costa atlántica.

Las previsiones, según dijo el jefe de Gabinete Carlos Bianco, anticipan que unos 28.000 oficiales de policía de distintas áreas estarán involucrados en este despliegue que alcanzará a más de 40 municipios que tienen dinámica turística. Pero el foco estará puesto, como de costumbre, en los destinos balnearios.

Hoy se conocerá la cantidad de efectivos que llegarán como refuerzos a cada uno de los distritos, en particular a Mar del Plata, que es el centro de veraneo más importante de la provincia y donde la estructura de seguridad suele poner el foco por el amplio movimiento de turistas que se da en estos casi dos meses.

Junto a Kicillof estarán el ministro de Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa, que se ocupará del lanzamiento de la temporada 2026, y otros funcionarios provinciales y jefes policiales involucrados en este operativo.

Bianco dio algunos detalles en la conferencia de prensa del pasado lunes, en una de sus habituales presentaciones ante los medios de comunicación. El funcionario informó que además del despliegue de personal policial, con sus respectivos móviles y equipamientos, se atenderán cuestiones que hacen a la atención sanitaria de la comunidad tanto en rutas como en áreas urbana de los centros de veraneo.

En las rutas también habrá otro foco de controles y seguridad con la intención de poner orden al tránsito vehicular en el corredor que vincula al área metropolitana con la costa atlántica. Se verán de manera periódica las inspecciones, requerimientos de documentación vehicular y del conductor y otras medidas.

