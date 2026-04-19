Se profundiza el conflicto: médicos de Pami anuncian tres días más con retención de tareas y una movilización

La medida será lunes, martes y miércoles con asistencia a consultorios para garantizar la atención de urgencias. Además, el miércoles habrá una movilización frente al Palacio Municipal.

Luego de la advertencia de profesionales de PAMI sobre el riesgo de que muchos afiliados se queden sin médico de cabecera, el conflicto en Mar del Plata sumará esta semana nuevas medidas de fuerza. Médicos prestadores confirmaron una segunda semana con retención de tareas durante lunes, martes y miércoles, junto con una movilización prevista para el miércoles al mediodía frente al municipio.

La protesta se dará en un escenario de creciente malestar entre los profesionales, que vienen denunciando un deterioro sostenido en las condiciones de trabajo y en el esquema de atención. En la primera medida de fuerza ya habían advertido que la situación no solo compromete a los médicos, sino también a miles de afiliados que dependen de esa red para sostener controles, tratamientos y seguimiento clínico.

Según explicaron, durante las tres jornadas de la medida de fuerza habrá asistencia a los consultorios solo para cumplir con la atención de urgencias, pero no se realizará actividad programada ni las prestaciones que puedan diferirse.

El reclamo tiene como trasfondo el temor a un vaciamiento progresivo del sistema de atención de cabecera. La semana pasada los profesionales ya habían planteado a Mi8 que si no hay respuestas concretas muchos afiliados podrían quedarse sin médicos de referencia, un escenario que consideran especialmente grave por el perfil etario y sanitario de buena parte de los pacientes de Pami.

La nueva etapa del conflicto incluirá además una protesta en la calle. “Vamos a convocar una movilización miércoles al mediodía frente a la Municipalidad. Dos de nuestros representantes van a exponer en la banca 25 la problemática”, indicaron.

La convocatoria, según anticiparon, buscará ampliar el reclamo más allá del sector médico y sumar a quienes también se ven afectados por la situación: “Convocamos a sumarse a pacientes y entidades”.

Fuente: MI8

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