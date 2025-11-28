Se relanza el Programa Bolsa Verde: cómo asegurar que los recolectores se lleven los desechos reciclables

En las últimas semanas, muchos vecinos notaron que los recolectores de residuos no levantaban las bolsas los días martes y viernes, incluso cuando correspondía la recolección. Lejos de tratarse de un problema del servicio, la situación responde al relanzamiento del Programa Bolsa Verde, que busca reforzar la separación domiciliaria de residuos y garantizar que los materiales reciclables lleguen limpios a los recuperadores.

El esquema es sencillo pero estricto: Bolsas verdes o transparentes (reciclables): se sacan solo martes y viernes.

Allí deben colocarse plásticos, vidrios, metales, papel y cartón; Bolsas negras (residuos orgánicos y no recuperables): se sacan el resto de la semana.

El punto clave es que el recolector solo levanta las bolsas verdes o transparentes los martes y viernes. Si en esos días un vecino saca una bolsa negra o una bolsa de otro color, el camión no la recogerá. Además, si la bolsa no es verde pero en su interior el recolector identifica materiales reciclables, tampoco será levantada.

La decisión apunta a que los residuos recuperables lleguen “lo más limpios y clasificados posible” a los recuperadores informales, evitando la contaminación con basura orgánica.

El municipio busca reactivar el hábito de separar en origen, un punto clave para mejorar la gestión de residuos. Según explican desde el área de ambiente, cuando los reciclables llegan mezclados con orgánicos, la mayoría termina perdiéndose y va directamente al relleno sanitario.

Por eso, el relanzamiento del programa pone el acento en dos frentes:

Separación en el hogar entre reciclables y no reciclables. Recolección diferenciada, para que cada tipo de material llegue al destino correspondiente.

El sistema de Bolsa Verde funciona actualmente en:

Sierra de los Padres

Bosque Peralta Ramos

La Florida

Aeroparque

Montemar

Estación Norte

Constitución

Estadio Mundialista

Playa Grande

San Carlos

Puerto

Villa Lourdes

Villa Primera

Nueva Pompeya

Parque Luro

Don Bosco

Plaza Peralta Ramos

Peralta Ramos Oeste

Plaza Mitre

Chauvin

Divino Rostro

Los Troncos

Stella Maris

Santa Mónica

San José

Pinos de Anchorena

San Juan

La Perla

Sarmiento

Los Andes

San Cayetano

Fuente: Ahora Mar del Plata

