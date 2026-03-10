Se sofocó el incendio en El Marquesado: cómo sigue el trabajo de bomberos en Sierra de los Difuntos

Alberto Rodríguez, de Defensa Civil, dijo que las llamas se controlaron durante la noche, con ayuda de bomberos de Miramar. En el predio de la ruta 226, todavía el fuego amenaza. Se prepara un helicóptero hidrante “por si fuera necesario”.

Gracias al trabajo articulado entre Bomberos y el Municipio, el incendio en el barrio El Marquesado, que se desató por la tarde en un predio de 180 hectáreas, fue controlado durante la noche.

La situación no es la misma en Sierra de los Difuntos, donde las llamas no cesan y afectan más de 250 hectáreas. “Se armó un comando de descendientes, se está rotando al personal y se prepara un helicóptero por si fuera necesario utilizarlo”, confió Alberto Rodríguez, jefe de Defensa Civil, en rueda de prensa.

Sobre el incidente en El Marquesado, el funcionario indicó: “Fue un incendio de magnitud, que se generó en la parte posterior del predio, que va desde que termina Chapa hasta que empieza El Marquesado. El viento complicó el trabajo: cambió tres veces e hizo difícil la tarea. Pero el resultado final es que se apagó en su totalidad. Hoy está cien por ciento controlado”, enfatizó Rodríguez, que señaló que el trabajo de sofocamiento se realizó con cuatro autobombas, tres camionetas forestales y ayuda de Bomberos de Miramar.

Según el titular de Defensa Civil, lo que se quemó en El Marquesado “sólo fue pastizal”. “La prioridad de Sebastián Toledo, jefe de bomberos, era proteger el barrio, que el fuego no se llegara a las viviendas. Y se logró, porque no pasó el alambrado. Se armaron cortafuegos con palas mecánicas y cinco tractores que hicieron el camino”, enfatizó el funcionario.

Cómo sigue el trabajo en Sierras

Sobre el incendio que afecta a 250 hectáreas en un predio de ruta 226, camino a Balcarce, justo antes del peaje, Rodríguez apuntó: “Lo encabeza Sergio Mostafá, de Bomberos Sierras. Desde el domingo se trabaja en el lugar, ayer con 65 bomberos. Nueve municipios vecinos vinieron a ayudar y se trabaja con 14 autobombas. Se lo va controlando, pero todavía estamos con un problema importante allá”, aseguró el responsable de Defensa Civil en General Pueyrredon.

#MardelPlata Video: catorce dotaciones de bomberos atacan un agresivo incendio forestal en el cerro Rincón Grande https://t.co/BWJTtwC44z — Mi8 (@canal8mdp) March 9, 2026 El funcionario contó que se instaló un comando de incidentes y que el personal va rotando “porque no es lo mismo un incendio de tres horas que uno de tres días”.

“Vamos a ver si hoy se refuerza personal. Y de ser necesario, se trabajará con un helicóptero”, completó.

Fuente: Mi8

