Se suman diez nuevos agentes a la patrulla municipal para profundizar el control del espacio público

El Municipio incorporó nuevos agentes al Cuerpo de Patrulla Municipal tras un proceso de selección. Buscan reforzar presencia operativa y mejorar la respuesta en el espacio público.

La Municipalidad incorporó este martes a los diez primeros agentes seleccionados en el llamado abierto realizado meses atrás para ampliar el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM). La convocatoria incluyó distintas etapas de entrevistas y evaluaciones, destinadas a conformar una nómina capacitada para sumarse a las tareas de control, supervisión y prevención en el espacio público.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez, destacó que la llegada de nuevos agentes de la patrulla municipal apunta a “reforzar la presencia operativa, mejorar los tiempos de respuesta y profundizar el trabajo conjunto con distintas áreas municipales y fuerzas de seguridad”. El funcionario subrayó que el proceso de selección se desarrolló con un criterio amplio y con reconocimiento al compromiso de todos los postulantes. “Se valoró el esfuerzo de quienes no llegaron a la instancia final”, señaló.

Goncálvez explicó que la incorporación se definió de manera progresiva, en función de las necesidades operativas del CPM y del contexto general del área. Según sostuvo, esta primera tanda permitirá fortalecer una estructura que cada año incrementa su capacidad de intervención en vía pública. “Contar con más personal es clave para consolidar la presencia del Estado en el espacio público y continuar fortaleciendo a la Patrulla Municipal”, afirmó.

Las funciones del Cuerpo de Patrulla Municipal

La Patrulla Municipal cumple un rol central en la supervisión del espacio público. Sus tareas abarcan la fiscalización del cumplimiento de normativas municipales, el control de cuidacoches, la prevención de ocupaciones indebidas y la colaboración en operativos de tránsito y seguridad vial. Además, interviene ante situaciones que afecten la convivencia urbana y articula acciones con otras áreas del Municipio y fuerzas de seguridad.

A su vez, se espera que en las próximas horas se confirme la adquisición de bodycams que se anexarán a los uniformes de los agentes para poder tener registro de cada uno de los operativos.

