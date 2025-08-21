Se terminan las lluvias: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 15 grados y un cielo que permanecerá parcialmente nublado.

Para este jueves en Mar del Plata, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se terminarán las lluvias. En la mañana se presentarán 7 grados y un cielo parcialmente nublado, con vientos que soplarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el oeste.

Asimismo, durante la tarde, la temperatura aumentará hasta la máxima esperada para hoy: 15 grados, acompañados de una mediana cantidad de nubes. El viento, por su parte, reducirá su intensidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el noroeste.

Finalmente, para la noche de este jueves en Mar del Plata, el cielo permanecerá mayormente nublado. El termómetro marcará 11 grados y el viento volverá a tener velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, desde el norte.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios