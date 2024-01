Se triplicó el precio de la garrafa y se vienen nuevos aumentos: “No sé qué vamos a hacer en invierno” 

Una gran parte de la ciudad no tiene acceso a la red de gas. Para cocinar, e incluso para calefaccionarse, utiliza gas envasado: cilindros de 45 k o garrafas de 10k que se distribuyen en almacenes, en kioscos y, lógicamente, en los distintos puntos de distribución. Sin embargo, en las últimas semanas, se triplicó el precio de este recurso esencial para la vida y para muchas familias del Partido de General Pueyrredon es un “imposible” comprar gas.

Según contaron Lorena y Jonatan, de Antifora Gas, una empresa marplatense con más de 60 años en el rubro, entre diciembre y enero la garrafa de 10k, que es la más consumida, pasó de 3.000 a 8.500 pesos.

“Ese es el precio que tenemos -más o menos- los centros de distribución. Pero en los comercios de barrio, lógicamente, la garrafa está más cara. El otro día vino un hombre de Camet, que nos dijo que le querían cobrar 15 mil pesos. Se vino hasta acá porque le convenía”, relataron y advirtieron, no sin lamentarse, que “lejos de bajar, se vienen nuevos aumentos”.

“Ya nos avisaron que cuando terminen de sacarle todos los subsidios, el valor va a ser otro. Hablan de 10 mil en centros de distribución. Ahora es verano y de alguna manera te arreglas. Pero con estos precios en invierno, cómo hace una familia con chicos”, se preguntó la pareja.

En esa misma línea, Lorena contó una situación que vivió la semana pasada con una clienta, que es jubilada y que siempre les compra a ellos: “Se me partió el corazón porque la señora me reconoció que esperó al miércoles, del descuento de Cuenta DNI, para encargarnos la garrafa. Y cuando le pregunté cómo se había arreglado hasta entonces, me dijo `como puedo, madre´”.

Aunque la demanda no bajó, porque “el gas es de primera necesidad”, Lorena y Jonatan admiten que lo que sí mermó es el nivel de compra. “Antes venían y se abastecían para todo el mes. Ahora vienen, compran una garrafa y tratan de estirarla todo lo que pueden. Eso sí lo notamos muy de golpe”, confiaron.

Por último, contaron que los envases “también se fueron por las nubes”. “El de 10k, antes de los aumentos fuertes, valía 40 mil pesos. Hoy cuesta 100 mil. Quizás eso explica lo que comentan muchos clientes, a los que les han robado el envase en los últimos meses”, deslizó la mujer, que además de las promos de la Cuenta DNI ofrece descuentos en la compra de dos garrafas.

Fuente: MI8

