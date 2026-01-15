Se va la primera quincena: la nueva tendencia que se instaló y cambió la medición de ocupación hotelera

Se “voló” la primera quincena de este año entre un boom de arribos en el inicio de año, algunos días de playas casi desoladas entre merma de turistas y mal tiempo y los repuntes que se repartieron entre fin de semana y cada vez que el sol y las temperaturas acompañaron con suficiencia.

Una dinámica distinta empieza a consolidarse entre los viajeros que, lejos de aquellos tiempos de reservas anticipadas y largas permanencias, se permiten especular con el pronóstico meteorológico y emprender viaje cada vez que tienen disponibilidad y el buen tiempo asegura la posibilidad de ir a la playa.

Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, reconoció que “ha cambiado el paradigma” y que como entidad que está atenta a este movimiento de los viajeros ya descartaron la metodología de medir arribos por períodos quincenales o mensuales.

“Ahora vemos cómo se porcentualiza de lunes a miércoles y de jueves a domingo”, dijo a Teleocho Informa y consideró que el balance real de rendimiento se verá recién cuando cierre el mes.

“Antes se reservaban con 25, 30 y hasta 60 días de anticipación, hoy eso ha cambiado”, explicó el empresario gastronómico y reveló que el turista de estos días define su viaje a partir de otras nuevas variables: “se fija cómo está el tiempo en su lugar y en Mar del Plata, y en función de eso decide”, indicó.

En el sector hotelero, según consultas realizadas a distintos operadores del sector, se promedió una ocupación promedio próxima al 65% durante esta primera mitad de enero, con mayor demanda sobre los fines de semana, momentos en que algunos establecimientos superaron el 85% y en los de mayor categoría casi se quedaron sin disponibilidad.

Fuente: Ahora Mar del Plata

