Se viene Año Nuevo: ¿Cómo estará el clima en Mar del Plata?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones para el miércoles 31 de diciembre

Mar del Plata se prepara para vivir la última jornada del 2025 con gran expectativa por las condiciones climáticas para los festejos de fin de año. El Servicio Meteorológico Nacional brindó precisiones fundamentales para que marplatenses y turistas puedan resolver la clásica duda sobre si la cena para recibir al 2026 se podrá realizar al aire libre o si será conveniente celebrar bajo techo.

De acuerdo al pronóstico oficial para este miércoles 31 de diciembre, se espera un día de intenso calor con una temperatura máxima de 30 grados, que se hará sentir especialmente durante la tarde y la noche. Por su parte, la mínima se ubicará en los 20 grados, acompañando una jornada donde el cielo permanecerá soleado durante el día y se mantendrá despejado al momento de los festejos nocturnos.

Sin embargo, el viento será un factor clave a tener en cuenta para el armado de las mesas, ya que se prevén vientos del sur con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. En cuanto a la humedad, los datos del sitio especializado weather.com indican que los niveles oscilarán entre un 56% y un 77% a lo largo del último día del año.

La ciudad despedirá el ciclo con condiciones meteorológicas favorables en cuanto a la visibilidad y la temperatura, aunque la intensidad de las ráfagas del sector sur será el elemento determinante para decidir la ubicación de la mesa familiar. Con un cielo totalmente despejado, “La Feliz” se encamina a un cierre de año marcado por el clima típico de la temporada estival.

Fuente: Ahora Mar del Plata

