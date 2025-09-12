Se viene la segunda y última fecha del Campeonato Marplatense de Duatlón en Punta Mogotes

El próximo domingo 14 de septiembre por la mañana, Mar del Plata será escenario de la segunda y última fecha de la 3ª edición del Campeonato Marplatense de Duatlón “Sin Drafting”, una competencia que promete reunir a atletas locales y de la región en un entorno natural único, sobre la costa de Punta Mogotes.

El evento es organizado por la Mutual de Guardavidas, con la colaboración de la Unión Guardavidas Agremiados, el apoyo de la Administración de Mogotes, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) y la Asociación Marplatense de Triatlón.

Distancias y modalidades

Los participantes podrán optar entre dos recorridos:

Sprint: 5k de running, 20k de ciclismo y 2.5k de running, de manera individual o por equipos, con bicicletas de ruta, triatlón o MTB.

Super Sprint: 2.5k de running, 10k de ciclismo y 2.5k de running.

Además, los más chicos también tendrán su lugar. Desde las 11, se disputará la 3ª fecha del Circuito Municipal de Pruebas Combinadas para niños y jóvenes de entre 5 y 14 años, bajo la coordinación del profesor Christian Carletto y el equipo de Deporte Federado del Emder.

Clasificación y premios

Para quienes compiten por el campeonato, será requisito haber participado en las dos fechas en la modalidad individual competitiva.

La competencia contará con premiación en efectivo para los tres primeros lugares de la clasificación general masculina y femenina:

1º puesto: $100.000

2º puesto: $50.000

3ºpuesto: $25.000

Cronograma

9:00 hs: largada distancias Sprint y Super Sprint.

11:00 hs: competencia Infanto Juvenil.

11:45 hs: ceremonia de premiación en el predio del Parque de Mogotes.

El tiempo máximo para completar la prueba será de 1 hora 45 minutos.

Inscripción Los interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario online disponible en la BIO de la cuenta oficial @circuitodua.mdp o bien comunicándose por WhatsApp al 2234235904.

La invitación está abierta para toda la comunidad deportiva y el público en general, que podrá disfrutar de una jornada a puro deporte frente al mar.

